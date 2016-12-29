嘉莉費雪去世後 她的小說暢銷熱賣中廣新聞網 (2016-12-29 09:40)
美國女星「嘉莉費雪」日前心臟病發送醫不治，她的小說隨後暢銷熱賣。「嘉莉費雪」最新的作品「公主日記」（美東時間）週三在亞馬遜暢銷書排行榜上，榮登第一名。
另外，嘉莉費所撰寫的小說「許願之酒」及「來自邊緣的明信片」同時名列暢銷書第十名。另一本「購物狂」排名第57。
嘉莉費雪其他的作品，在過去24 小時內銷售量一路向上快速竄升。
美國喜劇明星史蒂夫馬丁在推特上寫說，他年輕時認為嘉莉費雪是他見過最美的人物，後來嘉莉變得聰明又開朗，後來，史蒂夫馬丁發現自己成為網路熱議焦點，他將這段推文刪除。
HBO計畫明年推出黛比雷諾與嘉莉費雪母女兩人的紀錄片。(照片取材自網路)
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