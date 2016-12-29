小S爆交往癖好 黃子佼冒汗求饒：我女友在看NOWnews今日新聞 (2016-12-29 08:36)
（28日）北京拼盤演唱會「I Do致愛演唱會」齊聚眾多明星開唱，看點除了蔡依林分手後首亮相之外，小S（徐熙娣）與黃子佼再合體也是一大看頭之一，她甚至辛辣的說：「邀請我的前男友上台」引起全場熱烈尖叫。
小S化身「Elephant Dee」登場獻唱，在表演完後卻被活動主持人黃子佼虧「怎麼會一直介紹自己屁股？」不料她解釋完後就說：「我的屁股滿值得一看的，你也知道」頓時讓黃子佼好尷尬，笑翻全場。
兩人在台上除了話家常，還不時猛虧對方，當黃子佼說到有疑問時，小S又語出驚人：「還愛不愛你嗎？」讓黃哭笑不得，也在黃問為何取名「Elephant Dee」時，小S嗆：「Elephant是我們交往時就刺，我一直說我喜歡大象，你幹嘛裝傻？」讓黃再也招架不住，拜託她「往前看」不要再「往後看」，甚至求饒不要這麼辛辣，女友有在看直播！互動超爆笑。
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