美國老牌藝人「黛比雷諾」在女兒「嘉莉費雪」去世後，昨天也傳出不適送醫治療，美國名人網站表示，「黛比雷諾」可能中風。



現年84歲的黛比雷諾在1950年代風靡好萊塢影壇，最有名作品是1952年與「金凱利」合演的歌舞片「萬花嬉春」。



黛比雷諾在1955年與美國歌手「艾迪費雪」結婚，育有一子一女，女兒「嘉莉費雪」日前搭機從倫敦返回洛杉磯途中，心臟病發送醫不治；「嘉莉費雪」十幾歲就跨入影壇，最為人津津樂道的作品是在星際大戰中飾演莉亞公主。



黛比雷諾日前才在臉書上貼文，感謝各界對她女兒去世的哀悼，現在卻傳出可能中風的消息。(照片取材自網路)



