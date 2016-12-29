根據研究，孕婦在懷孕最後3個月期間如果服用高單位的魚油，生出的小孩在5歲前罹患痙攣性哮吼或氣喘的機率將因此降低。這個研究結果將可以用來協助預防孩童成長問題。

氣喘病例在已開發國家有增加趨勢，在此同時也發現，這些國家對Omega-3脂肪酸攝取降低。魚類含有豐富的Omega-3脂肪酸。

之前曾有研究指出，在懷孕期間Omega-3脂肪酸攝取不足，可能使嬰兒罹患氣喘的機率升高。目前仍不知魚油可以降低氣喘機率的原因，但一種理論是，魚油可以降低發炎，而發炎會使氣管緊縮。

丹麥哥本哈根大學研究人員進行了精確的研究，指定大約700名婦女，在她們懷孕最後三個月、也就是胎兒肺部已經發育成熟的期間，每天服用2.4克魚油補充劑或外形類似的橄欖油錠劑。包括孕婦本人和研究人員都不知道誰吃了魚油、誰吃了橄欖油，而研究人員在孩童5歲時才會得知。

這些母親們紀錄孩子在3歲前曾罹患幾次和肺部相關的疾病。在3歲前，這類問題稱為痙攣性哮吼，而在3歲後則成為氣喘。

研究結果顯示，母親服用魚油的孩子，有17%在5歲前曾發生呼吸相關疾病，相較於對照組的24%，也就是機率降低了三分之一。而服用魚油的這組，孩童罹患支氣管炎、肺炎等類似感染的機率也降低。