▲克里斯多弗馬洛尼（中）與布魯斯威利（右）有多場劍拔弩張的對手戲。（圖／采昌國際多媒體提供，2016.12.28）

2017年首檔動作爽片《黑吃黑》（Marauders）即將於1月13日全台上映，除了「最強光頭」布魯斯威利（Bruce Willis）外，還集結了常演出警匪動作片的「正義光頭」克里斯多弗馬洛尼（Christopher Meloni）、前WWE摔角冠軍的「幽默光頭」戴夫巴蒂斯塔（Dave Bautista），「三大光頭」震撼共演，精彩可期。

以《終極警探》（Die Hard）系列電影奠定動作英雄形象的布魯斯威利，這回逆轉形象詮釋反派銀行總裁，展現老謀深算、亦正亦邪的性感魅力。而以《法網遊龍：特殊受害者》（Law & Order: Special Victims Unit）榮獲艾美獎戲劇類最佳男主角獎提名的「正義光頭」克里斯多弗馬洛尼，這回獨挑大樑飾演正義感十足的聯邦調查局探員，除了有精彩動作場面，亦展現細膩的情感內心戲，並與布魯斯威利有多場劍拔弩張的對手戲，更是讓人期待。

▲布魯斯威利逆轉形象詮釋反派銀行總裁，展現老謀深算、亦正亦邪的性感魅力。（圖／采昌國際多媒體提供，2016.12.28）

前WWE摔角冠軍戴夫巴蒂斯塔飾演正直的聯邦調查局探員，擔綱全片「幽默」重責大任，大秀自然喜劇表現，為全片懸疑緊繃的氣氛，增添輕鬆的節奏。擁有龐大肌肉身軀的他成功展現反差的可愛笑料，導演也笑說：「誰能想到這個戴夫，能在動作片裡搞笑得這麼成功！」《黑吃黑》劇情峰迴路轉，模糊正邪界線，讓觀眾更能被曲折的故事情節吸引，導演史蒂芬C米勒（Steven C. Miller）表示：「我喜歡灰色地帶，這是讓動作片更加精采的地方。」

▲戴夫巴蒂斯塔飾演正直的聯邦調查局探員，擔綱全片「幽默」重責大任。（圖／采昌國際多媒體提供，2016.12.28）