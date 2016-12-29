「三大光頭」世紀共演 前摔角冠軍搞笑秀反差萌NOWnews今日新聞 (2016-12-29 07:00)
2017年首檔動作爽片《黑吃黑》（Marauders）即將於1月13日全台上映，除了「最強光頭」布魯斯威利（Bruce Willis）外，還集結了常演出警匪動作片的「正義光頭」克里斯多弗馬洛尼（Christopher Meloni）、前WWE摔角冠軍的「幽默光頭」戴夫巴蒂斯塔（Dave Bautista），「三大光頭」震撼共演，精彩可期。
以《終極警探》（Die Hard）系列電影奠定動作英雄形象的布魯斯威利，這回逆轉形象詮釋反派銀行總裁，展現老謀深算、亦正亦邪的性感魅力。而以《法網遊龍：特殊受害者》（Law & Order: Special Victims Unit）榮獲艾美獎戲劇類最佳男主角獎提名的「正義光頭」克里斯多弗馬洛尼，這回獨挑大樑飾演正義感十足的聯邦調查局探員，除了有精彩動作場面，亦展現細膩的情感內心戲，並與布魯斯威利有多場劍拔弩張的對手戲，更是讓人期待。
前WWE摔角冠軍戴夫巴蒂斯塔飾演正直的聯邦調查局探員，擔綱全片「幽默」重責大任，大秀自然喜劇表現，為全片懸疑緊繃的氣氛，增添輕鬆的節奏。擁有龐大肌肉身軀的他成功展現反差的可愛笑料，導演也笑說：「誰能想到這個戴夫，能在動作片裡搞笑得這麼成功！」《黑吃黑》劇情峰迴路轉，模糊正邪界線，讓觀眾更能被曲折的故事情節吸引，導演史蒂芬C米勒（Steven C. Miller）表示：「我喜歡灰色地帶，這是讓動作片更加精采的地方。」
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