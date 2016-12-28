又見霧霾 北京等地重度空汙中跨年中央社 (2016-12-28 22:22)
（中央社記者張淑伶上海28日電）多數人都期待跨年夜活動，不過，北京、天津及河北周邊從30日到1月5日將遇上重度空氣汙染。
新京報引述中國環境監測總站消息，29日傍晚開始，京津冀及周邊區域大氣擴散條件開始轉差，汙染物逐漸累積。
30日至1月5日，擴散條件持續不利，局部地區可能出現嚴重汙染，要到6日才會逐步緩解。1051228
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