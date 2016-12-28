連續46年出席紅白創紀錄 五木寬新春訪台開唱NOWnews今日新聞 (2016-12-28 21:58)
年節將至，第67回日本《紅白歌合戰》即將舉行，「演歌天王」五木寬連續46年受邀登台演出，為節目史上出席次數最多的歌手，他說：「很光榮也很開心，希望我能一直演唱，每次對我而言都像是第一次演出！」透露將在節目上演唱創作曲《九頭竜川》獻給故鄉福井縣。另外五木寬亦將在明年2月27、28日第三度訪台，並舉辦兩場演唱會，他開心表示非常喜歡台灣：「這裡是我的第二故鄉！」
在日本歌壇叱吒風雲半世紀之久，五木寬出版過的單曲、專輯超過百張以上，不少台灣知名歌手如鳳飛飛、劉文正、余天等人都曾翻唱他的日文金曲。睽違兩年，即將在明年2月27、28日三度訪台開唱的五木寬，透露這次帶了50人團隊，要把日本同等規格搬到台北國際會議中心，主辦單位更費心調整座位，每場僅設2200個座位，讓歌迷能近距離看到偶像。
為了鍛鍊體力應付演唱會，五木寬每周上健身房運動三次，訓練腹、背肌肉，並每日持續練唱，也因為持之以恆的運動，讓68歲的五木寬仍然保持活力元氣，返老還童，他笑說：「一直保持工作中，工作可讓人激勵，更能保持年輕。至於演唱會歌單，五木寬表示仍在挑選中，但是會為台灣歌迷多準備一些昭和名曲，希望能引起歌迷共鳴。
而今年的《紅白歌合戰》，五木寬將獻唱創作《九頭竜川》，以故鄉名川之名為熬過地震摧殘、努力重獲新生的福井縣加油打氣。五木寬自1971年起已連續46年受邀出席《紅白》，紀錄無人能出其右，他表示：「真的很開心，這些年來的受邀，也感到很光榮，希望我能一直演唱下去，每一次參加，對我而言都像是第一次演出的興奮！」
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