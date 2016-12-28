日期:12月28日消息，2016觀瀾湖青少年系列賽總決賽拉開戰幕，首輪賽罷，來自深圳的熊天翼以68桿的優異成績領跑10-12歲男子組，羅心瑜以69桿位居13-17歲女子組第一，廣州球手梁恩旗以71桿領跑13-17歲男子組。

當天下午，目前世界排名最高的中國球手、2016觀瀾湖世界明星賽職業組冠軍李昊桐在觀瀾湖會員練習場與參賽小球手來了個精彩互動。從高球禮儀到切桿擊球、長桿擊球，均一一做了講解示範。

推桿照樣揮上天

在現場球員的屏息以待中，李昊桐用一號木杆輕鬆開出了300多碼，白球高速射入藍天，飛過200碼開外的湖水，直落入練習場盡頭的草叢中。「又遠又直！」小球員們連連讚歎。緊接著，李昊桐用不同長短的鐵杆示範了高拋和低飛球的打法，高拋弧線優美，落點精準，低飛球平直有力，幾乎每桿都揮出了極高的質量。大家玩兒的興起時，還有小球手主動貢獻了自己的推桿，請李昊桐來個揮擊。「不要心疼哦。」李昊桐幽默了一句之後倒也毫不手軟，用個推桿都揮出了100多碼，登時又迎來一片尖叫！

小球員們對這位剛二十齣頭的前輩表現出了相當的崇拜，連續有球手就技術要領發問。「當打得不太好時，不要考慮太多技術動作，要認真檢查自己的瞄球、站位來慢慢調節；或者用大一號的桿來打，給自己留下犯錯空間。」李昊桐一一介紹著自己的打球經驗。

先有小目標，大目標是要殺進世界前50

臨近年末，李昊桐認為2016年自己低開高走，取得過突破，總體上很圓滿。對於來年，李昊桐也給自己先定下了小目標，「先進入世界排名前一百。」隨後較大的目標是進入世界前五十，「這樣可以打美巡、歐巡等世界上最好的賽事。」為了完成明年的職業規劃，李昊桐現在每天都要保證五六個小時的練球時間。

經過一下午的交流，李昊桐對參加觀瀾湖青少年總決賽的小球手們給出了很高的評價：「中國有越來越多的小朋友打高爾夫，他們起點都很高，起步也早，我對他們的將來非常抱有期待！」

在觀瀾湖度過的三周時間已給李昊桐留下了深刻的印象，「這裡有一流的球場、酒店等設施，我非常享受這裏的訓練和生活狀態。」