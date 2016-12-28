日期:12月28日，2016-17賽季CBA第22輪，八一隊在主場通過加時賽91-88險勝北京隊。

本場比賽之前，可能很多人都想不到兩個隊會打到加時賽，更想不到北京隊最終會輸掉比賽。雙外援球隊對戰沒有外援並且排名倒數第一名的八一隊，怎麼看，北京都不太可能輸球。

第一節結束八一領先2分，半場結束42-37領先5分。第三節的時候北京隊曾反超比分，單節領先八一隊10分，但是第四節兩隊的比分又開始膠著，就這樣一直糾纏到了加時賽，最終八一艱難取勝。

北京隊的核心外援馬布里砍下了33分，同時送出4助攻並有4次搶斷，但他也出場了近37分鐘——對於一個接近40歲的老將來說，這個出場時間真的太久了，而他對方防守他的是年輕太多的小夥子，被糾纏了一晚上的馬布里終於沒了體能，在加時賽只得到了1分。

看看兩隊的數據統計，北京隊三分球10-3領先八一，但是罰球次數比對手少9次，而北京隊的罰球命中率今晚也奇低無比，只有53%，八一隊罰球命中率達到了67%。籃板球北京隊輸給八一隊7個，失誤數據兩隊都是15次。

兩分球對比，北京隊僅命中25個，而八一隊則命中33個，今晚八一隊三名內線（許鍾豪、鄒雨宸和付豪）不斷殺傷著北京隊的內線防守，鄒雨宸在最後1分50秒打中致勝進球，八一依靠強大的內線優勢最終獲得了勝利。

（嘀嗒）