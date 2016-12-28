日期:12月28日，2016-17賽季CBA聯賽第22輪比賽今晚開打。廣東隊憑藉5人得分上雙客場119-113戰勝吉林隊，收穫賽季17連勝。但是在最後一分鐘的一次進攻中易建聯受傷離場。

「目前他的反饋就是很疼。」記者第一時間聯繫到了在現場採訪的廣東隊跟對記者、廣東電視台記者關辛，他表示因為現場也沒有檢測的儀器，所以隊醫也無法給出具體的判斷，一切需要到醫院進行進一步的檢查之後才會有具體的說法。

據現場的目擊者描述，當時的情況是阿聯跳起之後在空中被對手推了一下，而在落地那一刻腳踩空，不慎扭到了膝蓋。事實上，阿聯的右側膝蓋是受過傷的，若是這麼來一下，必然引起舊傷復發。

阿聯目前已經被送往就近的醫院進行檢查，稍後會有傷情報告。但是對廣東隊來說最困難的是，接下來一場將對陣遼寧。這也是東北客場最艱難的一場，如果阿聯傷停，那廣東隊將很難從東北全身而退。

（晨曦）