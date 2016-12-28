新浪科技訊 12月28日晚間消息，針對人民日報對豆瓣電影評分的質疑以及豆瓣被電影局約談的消息，豆瓣CEO阿北（楊勃）在朋友圈回應稱，沒有約見，是第一篇媒體弄錯后瘋傳；同時他表示，還有很多改進和溝通工作要做，感激大家的厚愛與支持。

今日人民日報客戶端的一篇文章《豆瓣、貓眼電影評分面臨信用危機惡評傷害電影產業》引發爭議，文章對豆瓣、貓眼電影評分的公正性提出質疑。

人民日報文章稱，正在全國上映的賀歲檔3部國產影片《長城》《擺渡人》《鐵道飛虎》在豆瓣、貓眼上的評分令人大跌眼鏡。以豆瓣為例，以12月27日19點左右的評分來看：在豆瓣上，《長城》評分5.5分（101551人評價）；《擺渡人》4.4分（43311人評價）；《鐵道飛虎》5.7分（12623人評價）。

文章稱，在這些低評分的引導下，不少觀眾對賀歲檔國產影片大失所望，甚至因此拒絕觀看國產影片。繼而提出這些評分是否客觀以及評分形成的背後暗藏玄機的質疑。

隨後該文章引發媒體和網友的巨大爭論。新浪科技當時向豆瓣方面詢問，對方暫無回應。

不過下午的另一則消息又引爆了網路。36氪報導稱，昨日豆瓣、貓眼已因評分過低被電影局約談，貓眼69位專業影評人已經接到通知，專業影評入口將要調整。今日，36氪打開貓眼購票App發現「貓眼專業評分」這一功能已在首頁下線。

這一系列消息顯然激怒了網友。《擺渡人》的豆瓣評分下午時還是4.3分，而截至本次發稿前，其評分已降至3.9分，其中1星的比例為51.7%。

今日晚間，豆瓣CEO阿北（楊勃）在朋友圈表示，1。沒有約見，第一篇媒體弄錯后就瘋傳；2。水軍已經對評分無助，但黑分仍然是個可誤解的話題，說明有很多改進和溝通工作要做，有益的批評我們接受；3。很欣慰我們的誠意得到無數人的回賜，感激大家的厚愛與支持。

實際上，在阿北其實早在2015年12月18日的一篇文章《豆瓣電影評分八問》中，就詳細解釋了豆瓣評分機制、是否有水軍以及怎樣解決等問題。稱豆瓣電影評分是一人一票，中間沒有審核，也沒有編輯盯著看。每過若干分鐘，程序會自動重跑一遍。而「非正常打分」的帳號的打分會被排除在外。同時，反刷分也是豆瓣電影日常工作的一部分，有專門的豆瓣員工藉助程序在做此工作。（張俊）