新浪科技訊 12月28日消息，在2016騰訊棋牌年度盛典現場上，騰訊互動娛樂市場部總經理、移動電競業務部總經理高莉表示，「騰訊棋牌錦標賽」線上參與人數已經突破1000萬。

她表示，2016騰訊遊戲嘉年華上，騰訊互娛「騰訊電競」整體品牌發佈，騰訊棋牌也成為其中一個重要組成部分。移動電競已經從一種營銷手段發展成一個全新的產業鏈。

對於騰訊棋牌電競戰略的基本思路，高莉說，首先在圍棋、象棋等單產品領域縱向打造繁榮的小生態，不斷輸出優秀賽事作品，然後再橫向聯動，共同打造繁榮的大生態。通過這種「先縱后橫」的機制，讓原本零散在各處的靈感和天分，最終凝結成為擁有巨大影響力的明星IP。

以下為高莉演講實錄：

尊敬的海南省三亞市的各位領導、尊敬的中國棋牌領域的各位國手、各位嘉賓、各位媒體朋友們，還有非常多騰訊遊戲的好朋友，大家下午好！

非常高興再次和大家相聚在溫暖如春的三亞，也非常歡迎大家來到第二屆中國棋牌發展論壇。首先，感謝剛才陳澤蘭主任的精彩分享。如何更好的利用互聯網，推動趣味棋牌競技化，開創互聯網+全民棋牌大時代，作為這一大趨勢下的參與者和引領者，騰訊棋牌深感責任重大。

棋牌的大數據以及微信、QQ社交平台基礎，通過「開放平台，產業共生」、「專業選手，職業共生」兩大路徑，持續匯聚各方力量，開始了推進棋牌競技生態的進程。

在這一年裡，騰訊棋牌，不斷探索，嘗試互聯網+棋牌新的可能性。基於互聯網的特點，騰訊棋牌穩固了以競技、連接、綠色為核心的發展基礎，逐步完善了棋牌競技體系的布局，豐富了賽事內容；打開棋牌平台窗口，擁抱跨界合作企業；加強凈化手段，提供綠色健康競技環境等三大板塊。而在這一過程中，我們發現，傳統棋牌煥發出了新的生命力。

競技，棋牌的本源生命力

眾所周知，每一項棋牌類運動都有著源遠流長的文化積淀，競技對局，是棋牌遊戲的重要基因之一。棋牌競技的魅力使得這一類項目擁有了數以億計的擁躉和粉絲，推動了棋牌競技平台的誕生和發展。騰訊棋牌正是在這樣一種文化積淀之上，將各類棋牌類項目的規則整理、產品整合，提供給中國網路用戶一個優質的棋牌競技平台。作為行業的領導者，騰訊棋牌有責任將這一類產品的競技屬性發揚光大，也正是這一原因，我們打造了這一次騰訊棋牌錦標賽，匯聚了來自五湖四海乃至全球各地的棋牌類高手和用戶。我們衷心地希望這些棋牌用戶和高手們，能在這次騰訊棋牌錦標賽中體會到棋牌類運動的競技真諦。

互聯網，棋牌競技的沃土

傳統棋牌競技與互聯網交融碰撞，一定會產生更大的火花。這也是「騰訊棋牌錦標賽」誕生的重要原因。

如今，「騰訊棋牌錦標賽」線上參與人數已經突破1000萬，這是任何一個線下賽事都無法想像的數字，也是互聯網打破了線下棋牌對時間、地域、道具的限制之後，帶給棋牌運動新的發展契機。

首先，網路棋牌賽事是對棋牌競技直接補充和豐富，參與的便捷性，打破了職業與業餘的壁壘，極大擴張了賽事廣度。目前，一些大型職業棋類比賽開始引入網路選拔，切實的為更多的年輕棋手，甚至是業餘棋手參加高水平比賽提供了可能性，在不久前的「騰訊棋牌象棋錦標賽」選拔中，就有民間的高手打敗象棋大師，成功晉級比賽的案例出現。可以想像，隨著棋牌運動的普及，互聯網作為新興的競技平台，在未來可能會扮演越來越重要的角色。

其次，互聯網極大的改變了棋牌競技培養規律，提升了職業棋手成才效率，縮短了成才周期。通過互聯網平台，年輕一代的選手不僅可以迅速的了解全球範圍內最新的棋牌技術變革，還可以通過網路對弈大幅度提升訓練強度。以圍棋為例，在過去的幾年連續出現了八位年輕的世界冠軍，基本都是90后，甚至還有95后。

最後，我們還開放了棋牌的平台，連接更多跨界產業，讓更多的跨界產業鏈條能夠在這樣一個以互聯網為依託的體系中充分地發揮價值，服務用戶。這樣一來，騰訊棋牌就能夠真正意義上推動棋牌產業的共融共生，當越來越多的夥伴們與我們一起構建整個棋牌競技生態體系時，我們看到在這整個過程中，不但收穫了數據與商業的成長，越來越多具備天分的民間高手，也獲得了展現其實力的機會。

不止廣度 拓展直播

剛剛結束的2016騰訊遊戲嘉年華上，騰訊互娛「騰訊電競」整體品牌發佈，騰訊棋牌也成為其中一個重要組成部分。過去的幾年，騰訊一直在其他遊戲產品中探索電子競技和選手職業化的道路。今年，藉助在遊戲電競領域的成功經驗，針對棋牌競技推出一系列的嘗試，都有令人欣喜的成果。在李世石對戰AlphaGo的過程中，我們首次嘗試在移動端「騰訊圍棋」中加入直播和網友討論系統，受到了廣大用戶的好評，7天時間，加入遊戲平台收看直播的用戶增長600%。同年4月，我們在與全國象棋甲級聯賽的合作中，首次嘗試於「天天象棋」里現場直播賽事，邀請棋牌大師進行講解，被棋迷追捧，同時在線觀棋人數破萬。

另外，根據騰訊泛娛樂戰略基礎，我們總結出了騰訊棋牌電競戰略的基本思路，首先在圍棋、象棋等單產品領域縱向打造繁榮的小生態，不斷輸出優秀賽事作品，然後再橫向聯動，共同打造繁榮的大生態。通過這種「先縱后橫」的機制，讓原本零散在各處的靈感和天分，最終凝結成為擁有巨大影響力的明星IP。

在棋牌電競+泛娛樂的戰略下，我們相信，棋牌電競的發展道路將喚醒棋牌產業新的生命力。

創造有溫度的棋牌體驗

對於騰訊棋牌，「互聯網+棋牌」不僅是對棋牌產業發展的助力，更代表一種帶有溫度的視角，是對「人」的重要意義的關注。而棋牌，連接的不僅是競技的博弈，也包含人與人之間的情感凝聚。

今年，騰訊棋牌將另一個重點放在「溫度」上，藉助棋牌廣大的用戶基礎以及群眾號召力，推出「中國人的那張桌子」新年品牌主張，倡導棋牌競技除了鋒利的角逐，還有溫暖的陪伴，引發用戶對親情，友情的回憶，提醒用戶為自己身邊默默付出的親人、夥伴送去一份溫暖。在未來，我們還會加大傳播力度，通過騰訊棋牌的平台發掘和創造更多溫暖的故事。

在所有的遊戲產品中，棋牌業務是我們深耕最久，積累最深厚的版塊，在騰訊棋牌走過的13年中，我們一方面努力打磨產品，另一方面也在思考，除了讓賽事更專業，能給大家帶來快樂的體驗之外，我們在公益和社會責任上應該有更多的擔當，在過去的經驗和摸索中，騰訊棋牌找到了適合自己的公益方式，為用戶帶來棋牌以外的價值與機會，同時也傳達了正面棋牌競技價值觀，增進社會對棋牌及棋牌選手的理解。