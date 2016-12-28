（中央社布達佩斯28日綜合外電報導）想要看到雷恩葛斯林、哈里遜福特與休傑克曼等好萊塢影星，在布達佩斯再也不是大問題。在減稅與先進設施誘因下，布達佩斯現在成為歐洲外國電影製片中心。



法新社報導，最近幾年有數部美國賣座電影是在布達佩斯拍攝，包括裘德洛（Jude Law）演出的2015年動作喜劇片「麻辣賤諜」（Spy），與湯姆漢克斯（Tom Hanks）主演的2016年懸疑片「地獄」（Inferno）。



在丹布朗（Dan Brown）作品「達文西密碼」（Da Vinci Code）續集擔綱主角的60歲影星湯姆漢克斯，拍攝期間待在這座匈牙利首都數週，讚嘆：「這是全世界最美麗的城市之一。」



雷恩葛斯林（Ryan Gosling）前陣子待在布達佩斯5個月，拍攝1982年經典科幻片「銀翼殺手」（Blade Runner）續集時，讓布達佩斯再度受到矚目。



美國男星時尚雜誌GQ1月封面，刊出雷恩葛斯林在布達佩斯美景中拍攝的帥氣照片。除了一個小失誤外，匈牙利政府的行銷算是非常成功。



雷恩葛斯林在其中一張照片慵懶躺在飯店床上，旁邊擺了一份「匈牙利國家日報」（Magyar Nemzet），但這是右翼總理奧班（Viktor Orban）剋星旗下報紙，沒有留意到微妙的政治敵對關係。



不過，親政府電視台TV2馬上處理這個公關問題，刊出照片但將報紙名稱模糊化。



TV2老闆是奧班盟友瓦吉納（Andy Vajna），自2011年起擔任國家電影委員。



經常被稱為「電影大師」的瓦吉納，多數時間待在好萊塢，製作許多賣座電影，包括「第一滴血」（Rambo）與「魔鬼終結者」（Terminator）。



瓦吉納獲譽是讓布達佩斯獲得世界級電影首都名聲的推手之一，尤其是共同資助最先進的柯達片廠（Korda Studios）。



柯達片廠製造與研發部門主管克瑞斯默瑞（DanielKresmery）說，高科技設施、財政誘因與廉價技術勞工，讓布達佩斯成為「繼倫敦後的第2大製片平台」。



匈牙利2004年推出稅收法律，讓製片商回收最高25%成本。這項獎勵計畫奏效。根據政府，外國與國內製片今年在匈牙利挹注2億7000萬歐元（約新台幣91億3830萬元），比2011年的1億500萬歐元高出許多。（譯者：中央社張曉雯）1051228