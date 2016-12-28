















今天的元氣台灣，要帶您去認識台灣第一支全裝美式足球隊--台北獵人隊，看這群年紀最輕17歲、最大44歲的男子業餘球員，如何突破場地不佳、還有缺乏裝備，沒有教練等限制，再困難，也要堅持打美式足球!==記者 張家福==如果你覺得美式足球離台灣非常遠那麼你一定不知道 我背後這支台灣第一支正裝美式足球隊成軍剛滿一年，台北獵人隊，是台灣第一支全副武裝，穿帶護具上場的美式足球隊。成員從17歲到44歲，有壽司師傅也有工程師，大夥湊在一起，只為了一個原因。==獵人隊隊長 楊善仁==就是愛打球 愛美式足球因為我們都是從不同背景每個人有他們自己的故事自己的原因在美國出生的隊長楊善仁，三年前回台工作，帶領球隊篳路藍縷，但是場地不好找，裝備要遠渡重洋，教練更只能由經驗老道的選手充當 。只是再難，憑著熱情，牙一咬，一樣走下去。每週日的練習，從暖身開始，接著跑戰術，跑完了還得練體能，經年累月，除了體能與意志力， 也培養出深厚的感情。==獵人隊四分衛 姜閔翔==這是一個非常講究團隊的運動我很高興我能在畢業之後找到一個大家一起共同為了一個目標努力的團隊我覺得這其實很不容易==獵人隊副隊長 ROYAL CHIOU==我也是一個人搬到台灣後來也是有這個球隊我才有一個家庭的感覺身為台灣唯一的正裝美式足球隊，另一個大難題，就是找不到國內的對手，只好轉向鄰近的香港，切磋球技。今年七月，隊員自掏腰包，出戰香港"不死鳥"隊，完封對手，也讓獵人隊信心大增，接下來要在台北主場，出戰香港"殺人鯨"，全隊更是勤加練習。美式足球首重戰術，但也講究爆發力，鬥智也鬥勇，敢放也要能收。球場上的哲學，也是人生智慧。==獵人隊隊員 陳韋捷==我相信 一個人的內在永遠比他的外在還重要比方說 因為我在隊上是最小隻的唯一能贏的方式 就是我的意志力就是 抓住後就不要放手這件事一樣可以套用在工作上也可以套用在學業上==獵人隊領隊 葉向林==我們自己的座右銘是 be more就是我們希望我們可以為了我們的隊友做更多我們可以做一個更好的人我們希望每個人不只是更好的美式足球員每個人都可以變成一個更好的人透過美式足球因為熱血而聚集，因為團隊而堅持，台北獵人隊這群大男生，在種種限制當中，持續衝撞出自己的足球夢。記者 張家福 陳彥霖 台北報導