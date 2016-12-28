全台唯一美式足球隊 "全裝"上陣超熱血!公視 (2016-12-28 00:00)
今天的元氣台灣，要帶您去認識台灣第一支全裝美式足球隊--台北獵人隊，看這群年紀最輕17歲、最大44歲的男子業餘球員，如何突破場地不佳、還有缺乏裝備，沒有教練等限制，再困難，也要堅持打美式足球!
==記者 張家福==
如果你覺得美式足球離台灣非常遠
那麼你一定不知道 我背後這支
台灣第一支正裝美式足球隊
成軍剛滿一年，台北獵人隊，是台灣第一支全副武裝，穿帶護具上場的美式足球隊。成員從17歲到44歲，有壽司師傅也有工程師，大夥湊在一起，只為了一個原因。
==獵人隊隊長 楊善仁==
就是愛打球 愛美式足球
因為我們都是從不同背景
每個人有他們自己的故事
自己的原因
在美國出生的隊長楊善仁，三年前回台工作，帶領球隊篳路藍縷，但是場地不好找，裝備要遠渡重洋，教練更只能由經驗老道的選手充當 。只是再難，憑著熱情，牙一咬，一樣走下去。
每週日的練習，從暖身開始，接著跑戰術，跑完了還得練體能，經年累月，除了體能與意志力， 也培養出深厚的感情。
==獵人隊四分衛 姜閔翔==
這是一個非常講究團隊的運動
我很高興我能在畢業之後
找到一個大家一起共同為了
一個目標努力的團隊
我覺得這其實很不容易
==獵人隊副隊長 ROYAL CHIOU==
我也是一個人搬到台灣
後來也是有這個球隊
我才有一個家庭的感覺
身為台灣唯一的正裝美式足球隊，另一個大難題，就是找不到國內的對手，只好轉向鄰近的香港，切磋球技。今年七月，隊員自掏腰包，出戰香港"不死鳥"隊，完封對手，也讓獵人隊信心大增，接下來要在台北主場，出戰香港"殺人鯨"，全隊更是勤加練習。
美式足球首重戰術，但也講究爆發力，鬥智也鬥勇，敢放也要能收。球場上的哲學，也是人生智慧。
==獵人隊隊員 陳韋捷==
我相信 一個人的內在
永遠比他的外在還重要
比方說 因為我在隊上是最小隻的
唯一能贏的方式 就是我的意志力
就是 抓住後就不要放手
這件事一樣可以套用在工作上
也可以套用在學業上
==獵人隊領隊 葉向林==
我們自己的座右銘是 be more
就是我們希望我們
可以為了我們的隊友做更多
我們可以做一個更好的人
我們希望每個人
不只是更好的美式足球員
每個人都可以變成一個更好的人
透過美式足球
因為熱血而聚集，因為團隊而堅持，台北獵人隊這群大男生，在種種限制當中，持續衝撞出自己的足球夢。
記者 張家福 陳彥霖 台北報導
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