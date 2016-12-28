陽岱鋼轉戰巨人隊 在台辦第二場記者會公視 (2016-12-28 00:00)
旅日棒球好手陽岱鋼新球季轉戰讀賣巨人隊，上午11點在台北舉行第二場入團記者會，巨人總經理堤辰佳也一同出席，談及陽岱鋼合約，堤辰佳以保密為由，不透露細節，但明確說是五年的合約。
比照19號日本入團記者會規格，巨人球團為陽岱鋼在家鄉加開記者會，以示對台灣市場重視。少了首場的緊張，陽岱鋼感到開心與榮幸。
==日職讀賣巨人隊外野手 陽岱鋼==
巨人的總經理跟我說
我們需要我們要打冠軍
需要你的力量 我們很需要你
這個這一句 真的是對我們
運動員來說對我們選手來說
是一個很大的鼓勵
巨人要奪冠，需要他的力量，而對巨人而言，自此多了一個固守中線的外野手，陽桑攻跑也佳，可以提升戰力，但到底以多少價碼網羅，球團不方便透露細節。
==日職讀賣巨人隊總經理 堤辰佳==
有關於合約的話
是簽下五年的合約
==日職讀賣巨人隊外野手 陽岱鋼==
既然選了2號
因為1號是王貞治前輩
3號是長嶋茂雄前輩
他們所使用的(背號)
然後在他們中間
當然會有一些非常大的
不是一些 是非常大的一些壓力
穿上二號球衣，成為巨人軍的一員，陽岱鋼新球季就要在東京開始拚搏，五年合約最大目標除了個人成績，就是要幫巨人奪冠。
記者林曉慧 沈志明 台北報導
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