















網球選手謝淑薇以及羽球選手戴資穎在今年的里約奧運與協會間衝突不斷，外界也對相關制度，多所質疑，立法院審查國民體育法，針對單項協會補助、選手的培訓與照顧等，都提出修法。網球好手謝淑薇跟網協相互指責放話，最後讓謝淑薇憤而退出奧運比賽；羽球一姐戴資穎，只因為沒穿羽球協會指定贊助商的球鞋上場比賽，就差點遭到懲處。這些事件也引發國內對單項運動協會的檢討聲浪，網路上有超過2萬人連署要求改革，今天立法院審查國民體育法，希望透過此次修法，解決這些問題。==國民黨立委 柯志恩 vs 體育署長 何卓飛=選手贊助的部分跟協會衝突的部分我們這個法規哪一法哪一條可以來解決這個問題戴資穎事件 謝淑薇事件因為牽涉到選手權益還有專業化的問題我們在這個條文裡面也都已經有把它做一個訂定和規範針對國內單項協會長期遭特定人士把持、漠視體育選手參賽權，有多名立委一同提出改革訴求，希望政府能制定相關規範，讓台灣體育選手能專心打球，不用受制於單項協會。而為了避免運動賽事過於受到政治干預，有立委也提出解決方案。==民進黨立委 黃國書==可不可能去成立一個第三方的監督的機制的方式這個給你們參考包括這個協會(公益)理監事的產生由會員代表投票 還有團體代表過去團體代表(地方單項協會)都高達百分之70的比例我們現在希望他要下修對於單項協會的各種改革訴求，體育署表示，願意廣納意見進行討論、改革，希望協會制度可以更加周延，讓運動產業能在台灣蓬勃發展。記者 朱芷儀 郭俊麟 台北報導