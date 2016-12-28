成立26年的環保媽媽基金會，是高雄最早的環保團體，因為組織成員有年紀，新一代媽媽很少全職投入，所以今年底要收了，不過，她們也表示，會繼續關心環保相關的議題。



一張讀書會老照片，紀錄下環保媽媽基金會成立源起。



民國79年環保媽媽服務隊成立，是高雄最早的環保團體，協助推動外星寶寶垃圾分類，隨後發起將垃圾食品、免洗餐具趕出校園，引發各界關注，並在88年掛上基金會招牌，擴大關心環保議題，這一路走了26個年頭，卻即將在今年底畫上句點。



==環保媽媽基金會董事長 周春娣==

累了 也老了

然後我們再繼續去奔波

再出去 去演講 我們會不勝負荷

去奔波這些 然後把錢捐進來

支持這個基金會

到時把我們身體搞壞

又變成另外一種負擔



環保媽媽發起人之一，被稱為隊長的周春娣表示，組織高齡化，平均年齡5、60歲，大家不願成為社會負擔，而新一代礙於經濟壓力，難以接棒。



==環保媽媽基金會董事長 周春娣==

像我當初出來時候

我可以全心全意全力的

無給職在這個位置上

一坐坐了20幾年

可是問題是年輕的媽媽

年輕的一代 她們要

幾乎都要雙薪家庭

或者她們要兼職



不走街頭抗爭路線，環保媽媽基金會連續七年，全台走訪拍照片，評比各鄉鎮環境髒亂，喚起地方投入改善，而為了吃的安全，關心廢食用油流向，環保媽媽自力調查上千家業者，呼籲環保署落實管控，國內重大環保議題，環保媽媽幾乎沒有缺席，如今雖然決定解散，但她們關懷環境的心，永遠不變。



記者 李淑蘭 陳顯坤 高雄報導