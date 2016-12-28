成員高齡化 環保媽媽基金會年底熄燈公視 (2016-12-28 00:00)
成立26年的環保媽媽基金會，是高雄最早的環保團體，因為組織成員有年紀，新一代媽媽很少全職投入，所以今年底要收了，不過，她們也表示，會繼續關心環保相關的議題。
一張讀書會老照片，紀錄下環保媽媽基金會成立源起。
民國79年環保媽媽服務隊成立，是高雄最早的環保團體，協助推動外星寶寶垃圾分類，隨後發起將垃圾食品、免洗餐具趕出校園，引發各界關注，並在88年掛上基金會招牌，擴大關心環保議題，這一路走了26個年頭，卻即將在今年底畫上句點。
==環保媽媽基金會董事長 周春娣==
累了 也老了
然後我們再繼續去奔波
再出去 去演講 我們會不勝負荷
去奔波這些 然後把錢捐進來
支持這個基金會
到時把我們身體搞壞
又變成另外一種負擔
環保媽媽發起人之一，被稱為隊長的周春娣表示，組織高齡化，平均年齡5、60歲，大家不願成為社會負擔，而新一代礙於經濟壓力，難以接棒。
==環保媽媽基金會董事長 周春娣==
像我當初出來時候
我可以全心全意全力的
無給職在這個位置上
一坐坐了20幾年
可是問題是年輕的媽媽
年輕的一代 她們要
幾乎都要雙薪家庭
或者她們要兼職
不走街頭抗爭路線，環保媽媽基金會連續七年，全台走訪拍照片，評比各鄉鎮環境髒亂，喚起地方投入改善，而為了吃的安全，關心廢食用油流向，環保媽媽自力調查上千家業者，呼籲環保署落實管控，國內重大環保議題，環保媽媽幾乎沒有缺席，如今雖然決定解散，但她們關懷環境的心，永遠不變。
記者 李淑蘭 陳顯坤 高雄報導
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