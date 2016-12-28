疑吵鬧失控 16歲兄失手打死14歲妹妹公視 (2016-12-28 00:00)
台中驚傳16歲未成年的哥哥，失手打死妹妹的慘案！家住神岡區一對兄妹，就讀高一的哥哥，因為不滿妹妹在家跳繩太吵，兄妹因此大吵，哥哥拿棍子打死14歲的妹妹，三小時後，自己打電話向警方自首
警方接到16歲的少年報案，趕緊到這處公寓了解，少年指稱，自己失手打死妹妹，而救護車趕到時，妹妹已經沒了氣息
==鄰居==
（平常有常吵架嗎)
沒有啊
（聽到這個消息)
是啊 覺得怎麼會這樣
警方在現場找到這支木棍，上頭沾有血跡，少年說，26號晚上，兄妹因為口角，年僅16歲的哥哥情緒失控，拿著木棍往妹妹頭上打，14歲的妹妹頭部受傷昏迷，當場沒了生命跡像，哥哥三小時後向警方自首
==台中馬岡派出所所長 李仁成==
妹妹可能是因為跳繩的問題
那常常跟哥哥
有所吵架 有所爭執
當天可能也是因為這個事故
這個原因 那跟哥哥吵起來
一場口角眼變成家人相殘，警方了解，高一的哥哥跟妹妹感情不好，常常因為小事吵架，哥哥認為父母偏心，常要他禮讓妹。當天因為爸媽不在家，雙方激烈爭吵引發衝突，消息傳到妹妹就讀的國中，同學很難接受，而校方表示，兄妹在同所國中的時候，表現都很正常。
==校方==
他(哥哥國中時期)其實都是
非常正常
也不是學務處裡面經常出現的
所以可以說
其實我們學務處和輔導室
沒有多大的印象
事情發生後，校方也趕緊對學生心理輔導，而少年因為犯了重罪，訊後移送少年法庭，法官認為不宜責付父母，裁定收容少觀所。
林健生 台中報導
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