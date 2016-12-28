















台中驚傳16歲未成年的哥哥，失手打死妹妹的慘案！家住神岡區一對兄妹，就讀高一的哥哥，因為不滿妹妹在家跳繩太吵，兄妹因此大吵，哥哥拿棍子打死14歲的妹妹，三小時後，自己打電話向警方自首警方接到16歲的少年報案，趕緊到這處公寓了解，少年指稱，自己失手打死妹妹，而救護車趕到時，妹妹已經沒了氣息==鄰居==（平常有常吵架嗎)沒有啊（聽到這個消息)是啊 覺得怎麼會這樣警方在現場找到這支木棍，上頭沾有血跡，少年說，26號晚上，兄妹因為口角，年僅16歲的哥哥情緒失控，拿著木棍往妹妹頭上打，14歲的妹妹頭部受傷昏迷，當場沒了生命跡像，哥哥三小時後向警方自首==台中馬岡派出所所長 李仁成==妹妹可能是因為跳繩的問題那常常跟哥哥有所吵架 有所爭執當天可能也是因為這個事故這個原因 那跟哥哥吵起來一場口角眼變成家人相殘，警方了解，高一的哥哥跟妹妹感情不好，常常因為小事吵架，哥哥認為父母偏心，常要他禮讓妹。當天因為爸媽不在家，雙方激烈爭吵引發衝突，消息傳到妹妹就讀的國中，同學很難接受，而校方表示，兄妹在同所國中的時候，表現都很正常。==校方==他(哥哥國中時期)其實都是非常正常也不是學務處裡面經常出現的所以可以說其實我們學務處和輔導室沒有多大的印象事情發生後，校方也趕緊對學生心理輔導，而少年因為犯了重罪，訊後移送少年法庭，法官認為不宜責付父母，裁定收容少觀所。林健生 台中報導