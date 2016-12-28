旅日棒球好手陽岱鋼新球季轉去讀賣巨人隊，今天在台北舉行第二場入團記者會，巨人總經理也出席，對於陽岱鋼的合約，他說不方便說，但明確說是五年的合約。



比照19號日本入團記者會規格，巨人球團為陽岱鋼在家鄉加開記者會，以示對台灣市場重視。少了首場的緊張，陽岱鋼感到開心與榮幸。



==日職讀賣巨人隊外野手 陽岱鋼==

巨人的總經理跟我說

我們需要我們要打冠軍

需要你的力量 我們很需要你

這個這一句 真的是對我們

運動員來說對我們選手來說

是一個很大的鼓勵



巨人要奪冠，需要他的力量，而對巨人而言，自此多了一個固守中線的外野手，陽桑攻跑也佳，可以提升戰力，但到底以多少價碼網羅，球團不方便透露細節。



==日職讀賣巨人隊總經理 堤辰佳==

有關於合約的話

是簽下五年的合約



==日職讀賣巨人隊外野手 陽岱鋼==

既然選了2號

因為1號是王貞治前輩

3號是長嶋茂雄前輩

他們所使用的(背號)

然後在他們中間

當然會有一些非常大的

不是一些 是非常大的一些壓力



穿上二號球衣，成為巨人軍的一員，陽岱鋼新球季就要在東京開始拚搏，五年合約最大目標除了個人成績，就是要幫巨人奪冠。記者林曉慧沈志明台北報導。