選手.體協衝突頻傳 立院著手修國體法公視 (2016-12-28 00:00)
網球選手謝淑薇，以及羽球選手戴資穎，在今年的里約奧運，跟單項協會間衝突不斷，外界也質疑相關制度，修法呼聲不斷。立法院今天審查國民體育法，針對單項協會補助、選手的培訓等等，都提出修法。
網球好手謝淑薇跟網協相互指責放話，最後讓謝淑薇憤而退出奧運比賽；羽球一姐戴資穎，只因為沒穿羽球協會指定贊助商的球鞋上場比賽，就差點遭到懲處。這些事件也引發國內對單項運動協會的檢討聲浪，網路上有超過2萬人連署要求改革，今天立法院審查國民體育法，希望透過此次修法，解決爭端。
==國民黨立委 柯志恩 vs 體育署長 何卓飛==
選手贊助的部分
跟協會衝突的部分
到底我們這個法規哪一法
哪一條可以來解決這個問題
戴資穎事件 謝淑薇事件
因為牽涉到選手權益
還有專業化的問題
我們在這個條文裡面
也都已經有給它
做一個訂定和規範
除了針對單項協會提出各種改革訴求，有立委也提到，台灣運動環境不佳，訓練方式也不夠科學化，許多運動項目沒有職業或業餘聯賽讓選手持續磨練技術，所以台灣在少棒、青少棒及青棒等三級棒球中，雖然常拿到世界冠軍，不過到了成棒就一蹶不振。
==民進黨立委 張廖萬堅==
過去台灣的體育界就是
小時了了 大未必佳
我們的選手
幾乎運動生命都非常短
一旦他脫離學生身分
他還沒有創造他的選手
本來可以更高 更好的表現
可是他就必須要退
立委指出，不只棒球，不少排球選手也是長大後反而成就變低，體育署表示，會趁這次修法，重新檢討培訓制度，同時立法加強對選手的職涯照顧。
記者 朱芷儀 郭俊麟 台北報導
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