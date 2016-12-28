















網球選手謝淑薇，以及羽球選手戴資穎，在今年的里約奧運，跟單項協會間衝突不斷，外界也質疑相關制度，修法呼聲不斷。立法院今天審查國民體育法，針對單項協會補助、選手的培訓等等，都提出修法。網球好手謝淑薇跟網協相互指責放話，最後讓謝淑薇憤而退出奧運比賽；羽球一姐戴資穎，只因為沒穿羽球協會指定贊助商的球鞋上場比賽，就差點遭到懲處。這些事件也引發國內對單項運動協會的檢討聲浪，網路上有超過2萬人連署要求改革，今天立法院審查國民體育法，希望透過此次修法，解決爭端。==國民黨立委 柯志恩 vs 體育署長 何卓飛==選手贊助的部分跟協會衝突的部分到底我們這個法規哪一法哪一條可以來解決這個問題戴資穎事件 謝淑薇事件因為牽涉到選手權益還有專業化的問題我們在這個條文裡面也都已經有給它做一個訂定和規範除了針對單項協會提出各種改革訴求，有立委也提到，台灣運動環境不佳，訓練方式也不夠科學化，許多運動項目沒有職業或業餘聯賽讓選手持續磨練技術，所以台灣在少棒、青少棒及青棒等三級棒球中，雖然常拿到世界冠軍，不過到了成棒就一蹶不振。==民進黨立委 張廖萬堅==過去台灣的體育界就是小時了了 大未必佳我們的選手幾乎運動生命都非常短一旦他脫離學生身分他還沒有創造他的選手本來可以更高 更好的表現可是他就必須要退立委指出，不只棒球，不少排球選手也是長大後反而成就變低，體育署表示，會趁這次修法，重新檢討培訓制度，同時立法加強對選手的職涯照顧。記者 朱芷儀 郭俊麟 台北報導