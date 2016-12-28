















旅日棒球好手陽岱鋼，新球季轉戰讀賣巨人隊，今天在台北舉行第二場入團記者會。提到陽岱鋼的合約，基於保密，球團不能透露價碼等等細節，只說是五年的合約。比照19號日本入團記者會規格，巨人球團為陽岱鋼在家鄉加開記者會，以示對台灣市場重視。少了首場的緊張，陽岱鋼感到開心與榮幸。==日職讀賣巨人隊外野手 陽岱鋼==巨人的總經理跟我說我們需要我們要打冠軍需要你的力量 我們很需要你這個這一句真的是對我們運動員來說 對我們選手來說是一個很大的鼓勵巨人要奪冠，需要他的力量，而對巨人而言，自此多了一個固守中線的外野手，陽桑攻跑也佳，可以提升戰力，但到底以多少價碼網羅，球團不方便透露細節。==日職讀賣巨人隊總經理 堤辰佳==有關於合約的話是簽下五年的合約==日職讀賣巨人隊外野手 陽岱鋼==既然選了2號因為1號是王貞治前輩3號是長嶋茂雄前輩他們所使用的(背號)然後在他們中間當然會有一些非常大的不是一些是非常大的一些壓力穿上二號球衣，成為巨人軍的一員，陽岱鋼新球季就要在東京開始拚搏，五年合約最大目標除了個人成績，就是要幫巨人奪冠。記者 林曉慧 沈志明 台北報導