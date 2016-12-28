萬州長江公路大橋防撞設施工程正式投入使用。市交委供圖 華龍網發

華龍網12月28日20時45分訊（記者 劉艷）今（28）日，記者從重慶市交委了解到，萬州長江公路大橋防撞設施工程今日通過交工驗收，這標誌著這一套世界首創的能自動適應大水位變幅的拱形水上自浮式防撞裝置正式投入使用。

萬州長江公路大橋的防撞設施工程，專業名稱叫「拱形自浮式水上升降防撞裝置」，總投資2.1億元，是世界首創的拱形式防撞裝置。

據介紹，「拱形自浮式水上升降防撞裝置」由防撞帶、浮筒、導向井等構件組成，具有獨立式防撞、區域性防護，隨著水位升降，能適應三峽庫區大水位差變化等特點，很好地滿足萬州長江公路大橋的防撞需求。具體來說，就是在拱橋兩端的拱圈基座與橋墩立柱水域，各建起一個弧形、中空，並通過導向井固定的防撞帶，在水面畫出一個與拱橋獨立的弧形區域，並能藉助重力和浮力隨水位變化自動升降。

同時，「拱形自浮式水上升降防撞裝置」引入了船橋雙重保護的理念，通過合理的結構外形和剛度設計，使船舶撞擊后避免發生翻船、沉船的事故。當船舶撞向橋樑時，防撞帶就會「挺身而出」，通過自身的彈塑性變形儲備和吸收船舶撞擊能量，可以使失控船舶藉助防撞裝置的反彈力重新進入航道正常行駛。

今日，萬州長江公路大橋防撞設施工程通過交工驗收，投入使用。據悉，在此之前，萬州長江公路大橋南北岸單位工程均已通過驗收，且已試運行一年，目前狀況良好，能夠較好地滿足萬州長江公路大橋的防撞需求，保障橋樑的安全且盡量減少對誤撞船舶的損傷。