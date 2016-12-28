京津冀等地將現4天以上重污染天氣 環保部派組督察北京新浪網 (2016-12-28 21:52)
中新網12月28日電 據環境保護部宣傳教育司官方微博消息，環境保護部今日發佈重污染天氣預警提示，預計自2016年12月29日至1月5日前後，受不利氣象條件影響，京津冀中南部、山東西部和河南北部等地區將發生一次持續4天以上的重污染天氣過程。
環保部已向北京市、天津市、河北省、山東省、河南省人民政府通報空氣質量預測預報結果，並派出10個督查組對各地重污染天氣應對措施落實情況開展督查。
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