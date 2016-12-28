中新網長沙12月28日電 題：湖南14位市州委書記的黨建「大考」：「辣」「實」「嚴」

記者 唐小晴

12月27日，一場特殊的年度「大考」在湖南長沙舉行。湖南14位市州委書記就履行基層黨建工作責任情況集中向省委常委會述職。

如果說去年的述職讓市州委書記們「出了汗」、「紅了臉」，今年的這次「集體考試」可謂充滿「辣味」。

根據「簡要講成績，重點談問題」的「考紀」，市州委書記沒有「穿靴戴帽」。他們不兜圈子、不繞彎子、直面問題。待其發言完畢后，湖南省委書記杜家毫再逐一犀利點評。

湖南省委常委、長沙市委書記易煉紅以釘釘子精神，整改落實2015年述職中長沙基層黨建中存在的「短板」。今年，他把政治巡察觸角延伸至街道和鄉鎮一級黨組織，查辦責任追究問題26起，問責幹部63人。

一年過去，再次走進「考場」，易煉紅並非只是「曬」出抓基層黨建新的「成績單」。率先「應考」的他依舊自我「開炮」：「責任落實不夠到位，隊伍管理不夠嚴格。」

「有的基層黨組織組織生活會開展批評與自我批評走過場，習慣於做『老好人』，『洗澡治病』的效果不明顯。」衡陽市委書記周農也主動亮出「短板」。今年，衡陽通過抓好基層黨建凈化政治生態，派出1200多個督導組全程三級駐點督導、處理處分了76名違反換屆紀律人員，確保了換屆風清氣正。

但杜家毫還是不留情面地點評。他說，衡陽黨建的基礎工作還需要進一步加強，並引起足夠重視。「每個黨員都要吸取衡陽賄選案的教訓，堅決抵制這種現象。」

述職評議不是評功擺好、走過場，重點是找准問題、解決問題。從湖南省文化廳廳長到不久前履新永州市委書記，李暉深刻意識到這一點。

「少數基層幹部損害群眾利益行為仍然存在。村幹部隊伍結構不合理、功能性不強。」李暉直揭永州的「痛點」。她透露，今年以來，永州立案「雁過拔毛」式腐敗問題606件、處理處分1618人，其中給予黨紀政紀處分478人。

記者採訪發現，農村黨員幹部「老齡化」、基層幹部管理不嚴、非公經濟黨建相對薄弱等問題，是湖南市州委書記們在抓基層黨建工作中遇到的共同難題。

面對「絆腳石」，湖南各市州委書記並未逃避，而是直面痛點。「受年齡、文化等因素制約，部分村黨組書記在帶頭致富、帶領群眾共同致富方面不能很好的發揮示範帶動作用。」婁底市委書記李薦國說，這次述職后，他要把調查核實中發現的問題、領導點出的問題，以及自己查擺的問題歸檔梳理，集中會審，立即整改到位。

郴州市委書記易鵬飛也直揭黨員隊伍建設中的「傷疤」。「農村黨員隊伍結構老化、後繼無人的問題還沒有解決，新發展黨員的質量還有待進一步提高。主要原因是我督促問責不夠嚴。」易鵬飛誠懇地說。

「工作中存在問題不可怕，怕就怕有問題發現不了，發現了問題解決不了。」杜家毫點評完14位市州委書記的述職后強調，要把嚴肅黨內政治生活的要求落實到基層，不斷總結和發揚共產黨長期以來形成的歷史經驗和成功做法，從嚴整頓軟弱渙散基層黨組織，大力懲治「雁過拔毛」式腐敗，狠抓紀律和作風建設，進一步提振基層幹部幹事創業的精氣神，提升基層黨組織的凝聚力、戰鬥力和影響力。

據悉，在總結借鑒去年經驗基礎上，這次會議進一步擴大了述職評議考核範圍。除了14位市州委書記述職外，湖南省直機關工委、省委教育工委、省國資委黨委負責同志也分別述職。(完)