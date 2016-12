(中央社記者廖漢原華盛頓28日專電)星際大戰女星嘉莉費雪辭世引起影迷追思。費雪是典型的好萊塢星二代,在家族、名聲、酒精與藥物中掙扎,她與母親黛比雷諾茲的恩怨,都留在電影「來自邊緣的明信片」中。



嘉莉費雪(Carrie Fisher)在耶誕後以60歲辭世,在星戰系列電影上映與歲末年終之際,引起影迷們無限感慨與追思。嘉莉費雪未在好萊塢留下代表作,但她在星際大戰(Star Wars)系列電影中飾演莉亞公主,造型與演出都是影史經典。



嘉莉費雪是50年代美國當紅歌手艾迪費雪(Eddie Fisher)與女星黛比雷諾茲(Debbie Reynolds)的女兒,是典型的好萊塢星二代,嘉莉費雪在母親盛名的陰影下成長與掙扎。



嘉莉費雪的父母僅有短暫的婚姻,艾迪費雪與美艷女星伊莉莎白泰勒(Elizabeth Taylor)傳出誹聞,費雪與雷諾茲於1959年離婚,情節在當年比安潔莉娜裘莉(Angelina Jolie)、布萊德彼特(Brad Pitt)與珍妮佛安妮斯頓(Jennifer Aniston)的三角戀還要勁爆。



家族名聲讓嘉莉費雪進入影壇,19歲就與華倫比提(Warren Beatty)與歌蒂韓(Goldie Hawn)等大明星同片演出,並在星際大戰系列電影中嘗到成功滋味。



但嘉莉費雪仍走不出星二代宿命,好萊塢總把她與母親相提並論。黛比雷諾茲19歲就以影史巨作「萬花嬉春」(Singing in the Rain)一炮而紅,成就難以超越,嘉莉費雪卻長期為躁鬱症、酒精和藥物所苦。



好萊塢難有突破,嘉莉費雪投入寫作。1987年出版半自傳小說「來自邊緣的明信片」(Postcards from the Edge),之後搬上大銀幕由梅莉史翠普(Meryl Streep)和莎莉麥克琳(Shirley MacLaine)飾演這對掙扎於好萊塢的母女,史翠普和麥克琳在1990年的演出,曾掀起影壇話題。



嘉莉費雪曾在「漢娜姊妹」(Hannah and Her Sisters)與「當哈利遇上莎莉「(When Harry Met Sally)等片演出,演技與喜感十足,她也投入劇本與小說創作,在好萊塢仍有一片天。



好萊塢星二代不論男女,無論多有才華,外型如何亮眼,總難逃輿論將其與父母親成就比較的命運。家族是演藝生涯的資源,卻也是揮之不去的陰影,嘉莉費雪最能體會箇中滋味。1051228