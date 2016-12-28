繼紫光系傾巢出動三度舉牌，*ST中發股權爭奪開始全面升級，大股東擴大陣容，一舉增持5%，並暗示已留後手。

*ST中發12月28日晚間公告，大股東瑞真商業與一致行動人鑫德地產等，於2016年6月30日至12月27日，通過集中競價購買中發科技5%股份，買入股票價格區間為18.6-23.66元/股，約合1.67億元。

目前瑞真商業持有控股股東三佳集團全部股權，從而間接控股上市公司。

對於增持原因，瑞真商業方面表示未來將藉助上市公司平台，整合優質資源，增強上市公司盈利能力，提高上市公司價值，並未提及紫光系增持事項。

然而，雙方舉牌戰已經進入劍拔弩張，相互攀追階段。

截至12月26日，沉寂近半年的紫光系罕見聯合旗下主要子公司，三度舉牌，增持*ST中發至15%，買進價格區間為16.87-23.5元/股，略低於大股東方面增持成本。

紫光系也透露了底牌。

*ST中發28日補充公告透露顯示，紫光系擬在未來12個月內繼續增持在公司中擁有權益的股份，合計增持股數下限為100萬股。相比紫光系入股其他上市公司，舉牌*ST中發態度顯得尤為堅決。

作為回應，本次大股東增持陣容也比前次權益變動時擴充了一倍，並緊急出資增持，漲停板搶籌。

27日股東增持進展顯示，截至12月26日，瑞真商業及其一致行動人鑫德地產、文一資產、文一籃球、瑞泰置業已經累計上市公司增持至21.69%，本次增持一舉達到25%。

不過，瑞真商業方面將持有的*ST中發20.16%股份質押。

對於高比例比例質押，瑞真商業方面9月表示為了安徽瑞泰置業融資所需。目前安徽瑞泰置業具備較強的資金償還能力，本次股份質押應不存在平倉或被強制平倉風險。

瑞真商業方面表示，本次增持資金全部來自於自有資金及自籌資金，不存在資金直接或者間接來源於上市公司或關聯方的情形，也沒有利用本次權益變動所涉及的 股份向銀行等金融機構質押取得融資的情形。

紫光系則表示所持股份不存在質押等受限情況。

除了增持應對，大股東還留有後手，表示未來12個月內存在改變上市公司主營業務、調整資產負債以及董監高人員可能。

當前*ST中發經營狀況也亟待改善。前三季度，*ST中發凈利潤仍在虧損。12月，*ST中發公告將參股公司上海承敏40%股權，以高於賬麵價值的9900萬元轉讓給非關聯方安徽儒賢，以期舒緩困局，調節利潤。