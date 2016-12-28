曾強再喊話：賈躍亭該學任正非

來源：等深線公眾號

記者 屈麗麗

一度在資本端上風雨飄搖的樂視正迎來重大轉機。

2016年12月20日，來自於樂視網控股子公司、樂視致新電子科技（天津）有限公司（以下簡稱樂視致新）總裁梁軍的消息稱，樂視致新的融資正在開展中，目前正陸續引入投資，並且部分資金已經到賬。

據梁軍透露，樂視致新的投前估值超過300億元。非硬體大屏生態運營收入三年累計超200億元。不過，梁軍拒絕透露具體參與此次融資的投資人及融資金額，稱「以樂視網公告為準」。然而，伴隨著融資的轉機，樂視卻再度被曝出欠款問題。

樂視體育曾在2016年8月，拿下2016~2017賽季英超轉播權，並與新英體育簽署兩期分期支付的合同。但在近日，卻發生逾期支付問題。第二期到期賬款金額達到3000萬美元，約合人民幣2.08億元。樂視危機的警報似乎仍為解除。

日前，通過《等深線》（ID：depthpaper）記者，樂視網第二大股東再度向賈躍亭喊話，「樂視缺的不是錢，而是『1+1』的戰略」，「如果能把樂視打造成中國版的Netflix2.0，那麼它未來還有很大的空間。」

樂視缺的不是錢，缺的是「1+1」的戰略

《等深線》：我在網上看到您的矽谷之行，這是否與樂視融資有關？對於樂視的未來，是否有重新的思考？

曾強：是的，樂視是鑫根資本投資並培養的希望能夠挑戰BAT的十個獨角獸公司之一，所以我們很看重樂視的發展。同時，因為樂視已經是一個社會性的公司了，那麼它的成功與失敗，我覺得對於整個中國社會來講，都應該是一個活生生的案例和教材。所以，我們希望接受中性、客觀媒體的採訪，也是希望能給社會留下一筆財富。

我個人比較看好三個人，一個就是王石和郁亮，一個是格力的董小姐，還有一個是老賈，他們三個人的共同特點都是99%的人認為他沒戲了，但最後他們都活下來了。

對於樂視的未來戰略，最近我跟賈總在矽谷也一起討論，梳理得比較清楚的。而且他對未來，包括資本這塊可能也都會朝這個方向去走。

《等深線》：是一個什麼樣的方向？具體該怎麼理解？

曾強：現在大家都說樂視缺錢，但在我們看來樂視並不缺錢，缺的是1+1戰略。那麼這個1+1戰略指的是什麼呢？第一個1指是它一定要專注，專注，專注，專注是第一。第二個1應該構建一個生態2.0。它現在提到一個樂視生態1.0，我提出一個生態2.0的概念。

目前樂視所有的板塊當中（它的戰略、布局就不說了），很多戰略是正確的，次序則是每一階段有不同。在今天這個階段，所有未來的發展，都離不開這個上市公司。所以它應該把所有專注放在上市公司上。

應該說，在電影、電視、電視劇原創內容方面，我覺得樂視的基因要遠遠地比BAT這三家的任何一家都強，比如《長城》，《羋月傳》《甄嬛傳》《蒙面歌手》等。

同時，它有手機和電視機的強勢入口，所以我認為它應該專注這一點。如果他要這麼做的話，我們願意或者我們會整合更大的資源，在資本層面上進行深度的合作。所以我說樂視缺的不是錢，缺的第一是專注，專注當中缺的就是在上市公司。我覺得他應該學任正非，應該專注專注專注。

第二個1，樂視應該打造一個生態2.0。包括什麼呢？比如你能不能跟股東之間有增值的生態？股東投了你，你就應該為股東升值，包括A股的股民，投了你，就應該給人升值。

同時，應該和供應鏈之間建立一個互利的生態。要和友商，包括競爭對手，建立真正的友商關係。總之，你要建立一個互利的生態圈。

《等深線》：怎麼建立這個互利的生態圈？

曾強：給錢不要太吝嗇，0.5%、0.1%，像這個關鍵時候，財務顧問多給點兒，BP比例高一點。你跟股東之間，是不是每星期、每個月或者每個季度都有通報會？這些都是資本的生態圈。

《等深線》：樂視以前有這種溝通嗎？

曾強：極少極少。這都是不對的，所謂生態圈不能是以自己的發展為生態，而應該是以社會的發展為生態，是一種開放的互利，而不是一種競爭的關係，或負利的關係，所以要建立跟資本市場的增值生態，跟供應商的互利生態，跟友商建立真正友好的生態，跟媒體應該有一個雙向溝通的生態。政府關係的生態也很重要。現在和深圳、重慶政府的關係都是我幫他建立起來的，但其實關係處得也不是很好。

先做眼后布局

《等深線》：您認為凡是錢能解決的問題都不是大問題，對吧？

曾強：對，因為你能有600倍的市盈率，你現在才100倍，所以我認為被低估了。其實在資本市場上，並不是因為不看好它，而是覺得他太不專注了。資金鏈不夠，陣線太長。如果他要專注在Netflix2.0模式上的話，我覺得資本市場會追捧它的。

至於版權成本，因為樂視在手機上的用戶和在電視上用戶加起來非常多，共攤這點成本的話，平均每個人使用成本很低。我覺得樂視現在缺的並不是對外的東西，而是對內的東西，都是主觀上的東西。

這就像下圍棋，你得有一個眼做活，再有一個眼做活，你再往前中長髮展。所以我覺得賈總如果多下下圍棋的話可能會更好一點。先得做眼，最後再布局。

美國之行在於新型資本戰略

《等深線》：那您有沒有跟賈總溝通過這個先做眼，后布局的戰略？他的反應是什麼？

曾強：我覺得我不僅是他溝通，我還給他帶來投資人，我還給他帶來真正美國矽谷最領先的這些理念。

《等深線》：明白，那現在等於是說賈總目前是否已經有所動作了嗎？是否有新的一些戰略升級的動作？我知道供應鏈這塊在做，供應鏈已經在從負利變成互利了，已經開始不再做負利定價的模式了。但其他方面的一些動作現在有沒有？

曾強：向所有人宣戰，這是一種很有勇氣的事。但你戰略上跟別人宣戰，但你戰術上要跟所有人是友好的。這些我覺得他應該再不斷地調整，一方面是自己的頓悟，另外一方面是資本方的強勢要求，這可能是未來的一個情況。

《等深線》：像資本方您引進來的，是投它整個生態的，還只是說在樂視網上做投資的？

曾強：這我就不便多說了，但是這件事情如果他要去這麼做的話，我們本身也是一個資方，我們就會把大量資金往這裏放。而且這個東西呢，在美國已經有300倍的市盈率了，中國基本上互聯網的市盈率要比美國要高，我覺得未來算是找到了一個專注的出口。而且這個出口，這一件事情可以帶動整個樂視網全面的崛起，我覺得還是一個挺令人振奮，令賈總本身也比較信服的一個東西。

中國的創業環境亟需建立一個正能量場

《等深線》：你們現在溝通其實還是挺頻繁的，超出了他跟其他投資人溝通極少的那種狀況？

曾強：對，其實我之所以跳出來說這話，他以前不聽，現在聽了。還一個我覺得樂視已經變成社會的，應該為社會提供一個案例。中國社會的一個劣根性就是扼殺創新。中國社會習慣於嘲笑和諷刺創業，但是美國人似乎恰恰相反。中國的創業從場上來講沒有形成一種正能量的場，是負能量的場，是來摧毀這些創新者的。

在矽谷，會有人專門願意投失敗過的人，因為失敗過的人會更加對資金流控制，成本會更加控制。包括我本人也特別同情老賈，因為我過去創業時候也被今天的這些大佬都嘲笑。今天這些人還勸我趕緊把老賈股票解套。我覺得從做人來講不應該落井下石。此外，我認為我堅信這個模型，一旦要是更加專注的話，他一定會有更大回報。

《等深線》：您怎麼最早接觸到賈總這邊，您怎麼一開始看好他的產業？

曾強：在去年也是這個時候，春節前資金鏈短缺情況，他找了很多投資人，沒有人投，當時比現在更困難，銀行也把他上了黑名單，幾乎所有銀行上黑名單。現在這類似的問題不存在了，他最大問題是他自己的問題。