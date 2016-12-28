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易鵬理事長榮獲「2016民間智庫品牌年度人物」

12月18日，以「2016，誰為中國贏得尊敬?」為主題的「2016品牌年度人物峰會暨頒獎盛典」在北京舉行，政府領導、各領域著名專家、知名企業家和眾多媒體人等出席了本次活動。

盤古智庫理事長易鵬榮獲「2016民間智庫品牌年度人物」。此次盛會，中國女排主教練、國際排聯技術教練委員會委員、冠軍教練郎平，著名經濟學家、教授、蘇世民書院院長李稻葵，美國科學院院士、斯坦福大學終身教授張首晟等榮獲「2016十大品牌年度人物」。

品牌年度人物評選活動至今已連續成功舉辦十一屆，是目前中國最具影響力的個人品牌盛事，已經成為發現和推介為中國品牌事業做出卓越貢獻的傑出人物的重要平台。■