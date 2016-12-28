天地人和 ？ ？ 經世致用

Harmony ？？ ？ Knowledge ？ ？？Solutions ？？

引子

？ ？ ？ 中國入世，歷時15年零5個月的艱辛談判，本著融入世界、與世界規則和慣例全面接軌、促進國家改革開放這一基本方針，艱難困苦，玉汝於成。

入世15年來，我國在對外經濟貿易和投資諸領域的法治化、國際化、市場化程度空前提高，形成了舉世矚目的「三化變革」。

周漢民

盤古智庫學術委員會副主任委員

上海市政協副主席

2016年12月11日，是中國加入世貿組織15周年紀念日。正因為中國入世，極大地推進了國家改革開放進程，與此同時，極大地促進了世界經濟的復甦與發展，值得大書特書，隆重紀念。

中國入世，歷時15年零5個月的艱辛談判，本著融入世界、與世界規則和慣例全面接軌、促進國家改革開放這一基本方針，艱難困苦，玉汝於成。入世15年來，我國在對外經濟貿易和投資諸領域的法治化、國際化、市場化程度空前提高，形成了舉世矚目的「三化變革」。

在法治化方面，為了與國際規則和慣例全面接軌，我們完成了人民共和國成立以來最大規模的法治革命，廢、改、留、立國家級法律、法規和行政規章2300餘部，涉及地方性法規達19萬件之巨。在此基礎上，建立起了符合世界規則和慣例並履行國家入世莊嚴承諾的涉外經濟貿易投資法律體系。入世15年來，中國積極推動世界貿易組織的諸邊和多邊談判，在《貿易便利化協定》和《信息技術協定》的艱難談判過程中，中國發揮了獨特而不可替代的重要作用。目前正在全力推動《環境產品協定》的談判，務求在年內能夠達成。

在融入世界的進程中，不忘初心，繼續前行

在國際化方面，我們全力推動國內自貿區建設。2013年9月29日，上海自貿區正式運行，開啟中國自貿區試驗的1.0時代；2015年4月，上海自貿區擴容，同時，國家新設天津、廣東、福建自貿區，開啟中國自貿區試驗的2.0時代；2016年2月，黨中央、國務院決定在遼寧、浙江、河南、湖北、重慶、四川、陝西再增設7個自貿區，由此開啟中國自貿區試驗的3.0時代。國家自貿區戰略，就是以更大的開放，倒逼更深入的改革，為更大的開放進行必要的壓力測試。與此同時，三年來，在習近平總書記的親自倡導下，「一帶一路」建設不斷推進，取得了超出預期的積極成果：全世界有百余個國家和國際組織對「一帶一路」倡議給予積極回應並熱情參與，我們已同30餘個國家簽署「一帶一路」合作協議，與20餘個國家簽訂產能合作協議。中國在「一帶一路」沿線國家的直接投資超過140億美元，為當地創造6萬個就業崗位，去年，我們與「一帶一路」沿線國家的貿易額已佔我國進出口總額的25%，而「一帶一路」相關國家對我國投資達82億美元。這一切充分表明，中國融入世界就是為了對世界作出更大的貢獻。截至目前，我國已經與22個國家和地區簽署了14個自由貿易協定。

當下，我們正在全力推進中美雙邊投資協定的談判、中歐自貿協定的談判、中日韓自貿協定的談判、區域全面經濟夥伴關係協定即RCEP的談判，更為重要的是，今年9月，在杭州舉行的二十國集團峰會上，中國提出「同舟共濟，構建人類命運共同體」的「中國方案」，並促成在今年11月秘魯利馬舉行的APEC會議上通過關於亞太自貿區倡議的宣言。如上種種，無不說明入世是中國融入世界的偉大里程碑，我們沒有止步，沒有懈怠，而是在融入世界的進程中，不忘初心，繼續前行。

在市場化方面，中國的入世為社會主義市場經濟的發展，給予最強而有力的推動。2001年，中國入世元年，我國經濟總量只有10.97萬億元人民幣，而2015年已經增長到67.67萬億元人民幣；2001年，我國外貿進出口總額只有5000億美元，而2015年已經高達3.9萬億美元；2001年，我國利用海外直接投資只有468億美元，而2015年已經達到1263億美元。這些鮮活的數字向全世界表明，中國社會主義市場經濟的發展，既符合人類社會發展的一般規律，又是基於中國對世界所作出的承諾。

由此，我們完全有理由、有充分的自信認為，15年來中國對外開放的成就，是對世界經濟復甦與發展的最強勁推動力，中國進一步對外開放的政治意願，是世界經濟復甦與發展的信心所在。中國以自身堅忍不拔的努力為全球治理體系優化，不斷作出新的更大的貢獻。

堅決維護我們作為世貿組織成員的正當權利

中國入世已有15個年頭，我們從來沒有期望並要求特殊於世界之外，恰恰相反，中國希望其他國家以世貿組織所有基本原則來公平對待我們。15年前，《中國入世議定書》第15條涉及確定傾銷和補貼時的價格可比性。第15條認為，如果在反傾銷和反補貼調查中，中國企業不能證明其所處產業具備市場經濟條件，則可用替代國價格認定和計算。這一條款根本沒有涉及中國是否為市場經濟國家，但15年來，外界幾乎都有此擴大解讀。因而，中國入世15年來，我們是世界上受反傾銷和反補貼調查最多的國家，僅2014年就高達97起。《議定書》明確當中國入世15年屆滿時，這一條款應當完全失效。儘管有學者認為這是我國一個暫時「權利讓渡條款」，但這樣的讓渡在2016年12月11日也應當終結。然而，歐洲和美國對履行其世貿協定項下義務，卻發出了不協調的聲音，採用了不可取的措施。對此，我們必須堅決反對。首先，世貿組織所有成員從今往後在涉及中國企業的反傾銷和反補貼調查中，應當全面、徹底、如期地遵守世貿組織基本原則，也就是最惠國待遇原則和非歧視原則。第二，這樣的義務履行也就是全面、徹底、如期地在反傾銷和反補貼調查中棄用所謂「替代國價格」，與某些成員是否承認中國為市場經濟國家，決不能混為一談。世貿組織從未就市場經濟的內涵作出界定，因此，某些成員的主張不足為訓。第三，歐盟近期提出新的立法建議案，一方面表示要遵守《中國入世議定書》所明確的相關義務，另一方面卻提出了「市場扭曲」這一概念，來替代所謂「市場經濟」的標準，試圖變相延續「替代國價格」的做法，這是必須堅決反對的。

總之，中國入世15年，是中國認真履行國際義務的15年。同樣，堅決維護我們作為世貿組織成員的正當權利，一定要成為我們始終不渝的堅守。■

首發於文匯報

周漢民

盤古智庫學術委員會副主任委員，現任全國政協常委、民建中央副主席、政協上海市第十二屆委員會副主席。主編《國際貿易法》《關貿總協定總論》《世界貿易組織總論》《中國外經貿法律新制度》等專著。在國際經濟法、中美貿易關係、關貿總協定等問題的法律研究方面卓有成效，多部專著獲獎。