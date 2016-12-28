盤古智庫聘請浙江外國語學院拉丁美洲研究所副所長唐俊為盤古智庫高級研究員北京新浪網 (2016-12-28 21:50)
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盤古智庫理事長易鵬為唐俊博士頒發高級研究員聘書
2016年12月28日，盤古智庫聘請浙江外國語學院拉丁美洲研究所副所長、中國拉丁美洲學會副秘書長——唐俊為盤古智庫高級研究員，易鵬理事長為其頒發聘書。
唐俊博士，現任浙江外國語學院拉丁美洲研究所（創始）副所長，拉美研究與中拉合作協同創新中心（創始）總幹事，中國拉丁美洲學會副秘書長、常務理事。中國民主建國會浙江省委員會參政議政委員會委員。研究專長為拉丁美洲政治、經濟與教育，社會保障與公共經濟，主持或以主要成員參與國家、省部級課題10餘項，在國內外核心期刊發表論文30多篇。
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