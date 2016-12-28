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盤古智庫理事長易鵬為唐俊博士頒發高級研究員聘書

2016年12月28日，盤古智庫聘請浙江外國語學院拉丁美洲研究所副所長、中國拉丁美洲學會副秘書長——唐俊為盤古智庫高級研究員，易鵬理事長為其頒發聘書。

唐俊博士，現任浙江外國語學院拉丁美洲研究所（創始）副所長，拉美研究與中拉合作協同創新中心（創始）總幹事，中國拉丁美洲學會副秘書長、常務理事。中國民主建國會浙江省委員會參政議政委員會委員。研究專長為拉丁美洲政治、經濟與教育，社會保障與公共經濟，主持或以主要成員參與國家、省部級課題10餘項，在國內外核心期刊發表論文30多篇。