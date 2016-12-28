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引子

推進供給側結構性改革，是黨中央在全面分析國內外經濟發展趨勢和中國經濟階段性特徵的基礎上，開出的調整經濟結構、轉變經濟發展方式的一劑經濟治理藥方。

當前，中國的改革站在了歷史的新起點上。改革是什麼？

梁啟東

盤古智庫學術委員

遼寧社會科學院副院長

推進供給側結構性改革，是黨中央在全面分析國內外經濟發展趨勢和中國經濟階段性特徵的基礎上，開出的調整經濟結構、轉變經濟發展方式的一劑經濟治理藥方。今年的中央經濟工作會議，明確提出「2017年是供給側結構性改革的深化之年」「堅持以推進供給側結構性改革為主線」，對供給側結構性改革作出了系統部署。會議釋放 「堅定推進改革，妥善應對風險挑戰」的重要信號，讓外界看到了中央全面深化改革的決心和信心，看到了中國改革和發展的清晰路徑。

推進供給側結構性改革，重在改革。「五大重點任務」的具體內容非常多，但病根都是體制問題。當前無論是處置「殭屍企業」、降低企業成本、化解房地產庫存、提升有效供給還是防範和化解金融風險，解決的根本辦法都得依靠改革創新。正像中央經濟工作會議指出的那樣，供給側結構性改革，最終目的是滿足需求，主攻方向是提高供給質量，根本途徑是深化改革。改革開放是當代中國最鮮明的特色，也是我們黨最鮮明的旗幟。習近平總書記講：改革是由問題倒逼而產生，又在不斷解決問題中而深化，改革既不可能一蹴而就、也不可能一勞永逸。

當前，中國的改革站在了歷史的新起點上。改革是什麼？就是要讓市場在配置資源上發揮決定性作用，特別是「完善市場在資源配置中起決定性作用的體制機制」。改革的重點是什麼？就是要解決好「強政府、弱市場」「大政府、小社會」的問題，正確處理好政府和市場的關係，重塑市場微觀基礎。改革的方向是什麼？就是為我國經濟發展增添更多的內生動力。可以肯定，做好了「滿足需求」、「提高供給質量」、「深化改革」這些方面的工作，我國經濟就將增添更多的內生動力，就將獲得更多的發展主動權。

改革意義重大，改革任務艱巨，要求我們認清當前改革形勢。當前在供給側改革大背景下，我國改革的內容不是少了，而是更多了；改革的任務不是輕了，而是更重了。比如在深化國企國資改革方面，怎樣形成有效制衡的公司法人治理結構、靈活高效的市場化經營機制，就是長期困擾的問題。把混合所有制改革作為國企改革的突破口，但是怎樣實現完善治理、強化激勵、突出主業、提高效率的要求，在能源、交通、電信、軍工等領域邁出實質性步伐，也需要深化探索。供給側結構性改革，本質上是用改革的辦法推進結構調整，為提高供給質量激發內生動力、營造外部環境。而當前還有一部分幹部群眾對改革存在「疑慮症」？、「疲倦症」和「虛幻症」，有的地方存在著改革動力不足、動力減弱的問題。因此，各地區各部門更要把依靠全面深化改革推進供給側結構性改革擺上重要位置，堅定改革信心，突出問題導向，加強分類指導，注重精準施策，提高改革效應，放大制度優勢。

改革意義重大，改革任務艱巨，要求我們抓住改革重點。我國已經通過了《關於完善產權保護制度依法保護產權的意見》，這是中國特色社會主義產權保護制度的頂層設計。但還需加強產權保護制度建設，抓緊編纂民法典，加強對各種所有制組織和自然人財產權的保護。特別是堅持有錯必糾，甄別糾正一批侵害企業產權的錯案冤案；保護企業家精神，支持企業家專心創新創業；依法保護公民產權權益和創新收益，這些對於增強人民群眾財產財富安全感，營造公平公正的社會環境十分重要。現在制約經濟發展的一大問題是中央與地方的經濟關係。如何穩妥推進財稅和金融體制改革，推動中央與地方財政事權和支出責任劃分，這就需要加快制定中央和地方收入劃分總體方案，抓緊提出健全地方稅體系方案。還要深入研究並積極穩妥推進金融監管體制改革，深化多層次資本市場體系改革，完善國有商業銀行治理結構，有序推動民營銀行發展。

改革意義重大，改革任務艱巨，要求我們加強對改革的領導，明晰改革方向、摸准改革大局、掌握改革力道，完善跨部門的統籌機制，加強對財稅、金融、土地、城鎮化、社會保障、生態文明等基礎性重大改革的推進。要把握改革的辯證法，既制定方案又推動落實，抓好重大改革頂層設計，也要充分調動地方和基層推動改革的積極性和主動性，按照統籌推進、重點突破的要求加快改革步伐，更好發揮改革牽引作用。

改革意義重大，改革任務艱巨，同樣要求我們要堅定改革信心、增強改革定力、保持改革韌勁，注重研究供給側結構性改革遇到的新情況新問題，鍥而不捨、堅韌不拔，提高改革精確發力和精準落地能力，扎紮實實將改革舉措落到實處。「改革只有進行時，沒有完成時」。全面深化改革將觸及中國政治、經濟、社會多個領域、各種深層次問題，涉及社會各個群體的利益，肯定會遇到諸多困難和阻力，這就需改革者、領導同志堅定政治勇氣，提高政治智慧，「咬定青山不放鬆」，做好深化供給側結構性改革這篇大文章。■

來源於「啟東視野」

梁啟東

盤古智庫學術委員，遼寧社會科學院副院長、研究員，遼寧省委省政府諮詢委員，瀋陽市委市政府諮詢委員，瀋陽市政協常委。研究領域為區域經濟、遼寧省情，主要研究領域為瀋陽經濟區。著有《中國城區發展戰略研究》《對話金融危機》《加入WTO與遼寧經濟》等專著。