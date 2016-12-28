泰國6府15縣種植大麻合法化 供傳統醫療使用北京新浪網 (2016-12-28 21:54)
中新社曼谷12月28日電 （記者 王國安）泰國政府正式批准，將大麻列為經濟作物，並允許在泰國6府15縣種植，但所種植大麻的四氫大麻酚（THC）含量不得超過1%。
泰國毒品管制辦公室官員表示，內閣27日通過上述決定，希望此舉有助相關醫療事業，並促進農民收入提高。
可以種植大麻的府縣包括：清邁府4縣（夜旺、夜林、夜占和沙蒙縣）、清萊府3縣（湯縣、遠巴保和美塞縣）、難府3縣（那明、散迪素和爽桂縣）、來興府撲柏縣、碧差汶府3縣（直轄縣、隆告和考柯縣）和夜豐頌府直轄縣，而其它地區種植仍屬違法。
官員稱，允許指定區域種植大麻，主要是供傳統醫療使用。農戶獲准種植大麻后，有助於提高收入，同時，煙草公司可以直接從農戶手中收購大麻製作煙草，將有效降低成本。
不過，泰國政府同時規定，所種植大麻的四氫大麻酚（THC）含量不得超過1%。四氫大麻酚因可讓人產生迷幻效果而被各國列為毒品。
此前，泰國農業經濟辦公室曾於今年8月召開會議，與各有關部門討論將大麻從毒品名單中剔除的可行性。當地農業部門官員預計，若當局將大麻從毒品名單中剔除，可為泰國每名癌症病患者平均每年節省100萬泰銖（約20萬元人民幣）；如果允許本地種植大麻，每年更可為當地農民帶來10億泰銖（約2億元人民幣）的收益。（完）
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