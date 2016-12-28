樂視網確認擬引百億神秘戰投 資金困局仍懸而待解

來源： 證券時報·e公司

作者： 劉釗

飽受資金鏈問題困擾的樂視終於有望入賬更多救命錢。在此前11月15日樂視控股獲得賈躍亭的「中國好同學」6億美元救命款之後，這次樂視網又確認將引入預計超百億規模的戰略投資。

樂視網12月28日晚間公告稱，關於此前公司引入戰略投資者事宜，目前樂視網聯合賈躍亭、樂視控股已與戰略投資者簽署了《戰略合作框架協議》，對本次戰略合作範圍、合作方式、投資規模等要素進行了協議約定，並且戰略投資者支付了一定數額的誠意金，預計本次交易金額超過100億元。

不過，由於本次重大事項所涉投資規模較大，涉及多個主體，交易結構等方面仍有諸多具體事項需要商議，公司將繼續停牌。

雖然樂視網引入的戰略投資者並未就此掀開面紗，但是已經坐實了樂視網12月7日的臨時停牌是引入戰略投資者。

引入戰投規模超百億

12月7日早間，深交所網站發佈公告稱，樂視網擬披露重大事項，公司股票於12月7日開市起停牌。

當時樂視網在停牌公告中對臨停解釋稱，公司正在籌劃重大事項，預計涉及產業資源整合事宜，該事項目前尚存在不確定性。而對於其中的產業資源整合事宜，當時的公告並沒有給出詳細的解釋。

到了12月11日，賈躍亭本人也在公開場合證實樂視致新將在未來一個多月時間內完成「較大規模」的一輪融資。

這一戰略投資最終在28日得到確認，引入的戰略投資規模也確認超過百億。不過，對於市場頗為關注的究竟會是哪些資本或者機構將參與到這一輪的戰略投資之中，樂視網方面還是沒有加以確認。

不過，從各方的猜測看，主要可能加入的戰略投資者集中在香港財團、互聯網行業IT巨頭、險資以及政府產業基金等。

樂視控股方面的內部人士也表示，無論最後引入的戰略投資者是香港資本、互聯網IT產業巨頭，還是政府產業基金，不少投資者想入股樂視是不爭的事實。

當然，也有部分市場人士對於樂視網方面此次戰略投資的成色表達出一些疑問。

香頌資本執行董事沈萌認為，首先要看這次引入戰略投資的乾貨有多少，其中是不是能夠全盤落地；其次，要看這次戰略投資的資金來源是否能夠長期合作下去。如果只是一紙公告，並不能代表資金鏈問題就得到了解決。

多渠道展示資金獲緩解

對於此前困擾樂視已久並且飽受爭議的資金鏈問題，樂視方面一直在釋放出正向的消息，希望市場能夠看到公司的資金鏈問題並不像公眾和部分媒體所想像的那麼嚴重，不過並未得到太多的認可，在樂視網股價一路下跌的情況下，資金鏈問題也持續發酵。

不過，在樂視網12月7日臨時停牌之後，樂視方面從多個渠道和方面都展示出樂視的資金鏈問題似乎在緩解。

12月20日的樂視致新 「Open Eco」發佈會上，樂視方面稱樂視的大屏生態用戶突破千萬，未來三年樂視超級電視將實現非硬體收入超200億。同時，CIBN和華數TV也成為首批加入樂視大屏生態開放體系的合作夥伴。

而在12月28日，此前因為燒錢最厲害而備受爭議的樂視汽車方面也終於有了實際動作，位於浙江省湖州莫干山高新技術產業開發區的樂視生態汽車產業園正式開工。

樂視方面人士稱，這標誌著樂視超級汽車國內的產業布局再獲實質性成果，樂視生態汽車產業園正式開工將成為LeSEE品牌車型實現量產的基石和保障。

據記者了解，樂視生態汽車產業園將分為汽車智能生產園區，產業配套園區及體驗園區等部分，規劃面積約4300畝。

目前，前期用地已完成摘牌工作。產業園一期項目擬投資約110億元，面積將超過2000畝；一期二期項目都建成后將有望實現40萬輛的總產能。這裏將生產LeSEE品牌電動車。

樂視聯合創始人、副董事長劉弘在樂視生態汽車產業園的開工現場表示，樂視生態汽車產業園將為客戶設計包括焊裝、總裝、動力總成等環節在內的多種參觀路線，客戶在參觀過程中還可藉助虛擬設備，模仿工人去裝車。

客戶訂車時還可通過大屏和VR技術，立體選擇車型的配置形成訂單。訂車客戶可藉助VR和大屏等實時看到車量的生產過程。同時，產業園還將通過高度柔性化的生產線，來保證靈活的定製化生產。

此外，浙江省人民政府副秘書長王曉峰、中共湖州市委書記裘東耀、湖州市長陳偉俊等浙江省各級領導和樂視超級汽車（中國）總裁張海亮等樂視方面高管也參加開工儀式為樂視撐場。