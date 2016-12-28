日期:12月28日19點35分，CBA常規賽二十二輪全面開戰。四川品勝主場迎戰浙江稠州銀行。最終，憑藉著內外雙核的出色發揮，四川隊以149–124戰勝浙江隊取得勝利。

數據方面，浙江隊沃倫35分、布朗23分、吳前16分；四川隊哈達迪38分14籃板7助攻、史密斯23分15籃板、劉偉17分7助攻。

此役四川隊內外核心哈達迪與劉煒發揮出色，幫助球隊牢牢把控比賽，而浙江隊面對火力全開的衛冕冠軍，只能接受一場失利。

比賽開始，四川隊率先取得球權，哈達迪籃下出手命中雙方首個進球，浙江方面，由張永鵬中投首開紀錄。首節比賽，衛冕冠軍氣勢如虹，隨著劉煒空切上籃得手，雙方戰成25-13。本節結束，四川隊37-27領先進入次節。

次節比賽，沃倫連中兩球為球隊縮小差距。此後劉偉幫助四川隊穩住節奏，隨著哈達迪補扣得手，四川隊再次建立兩位數領先。此後，劉煒妙傳鷹王史密斯，後者上演雙手暴扣。本節結束，雙方帶這74-56的比分進入半場。

易邊再戰，哈達迪籃下造成殺傷兩罰一中。此後，四川隊進攻火力徹底被激活，本節結束，四川隊117-91大比分領先浙江隊。

末節比賽，四川隊牢牢把握場上比分，雙方進入練兵階段。最終，全場比賽結束，四川隊主場以149-124大勝浙江隊。

雙方首發

浙江：沃倫、夏鈺博、吳前、賴俊豪、張永鵬

四川：劉煒、孟達、張春軍、陳曉東、哈達迪

（黑的明）