日期:12月28日消息，16-17賽季CBA聯賽第二十二輪比賽繼續打響，上海男籃坐鎮主場迎戰江蘇男籃，依靠著弗雷戴特的穩定表現以及全隊四人得分上雙的出色發揮，上海隊最終以114-101主場戰勝江蘇隊，取得了四連勝。

上海隊弗雷戴特46分8籃板，翟逸10分，雅布賽萊19分，劉曉宇14分；江蘇隊布魯克斯45分，曹飛12分，易立12分，薩繆爾斯14分8籃板。

首節剛開始，曾文鼎外線三分命中首開紀錄，隨後兩隊連續飆進三分，兩隊13打平；隨後雙方命中率都有所下降，劉曉宇突破打進，最後時刻薩繆爾斯的超遠兩分出手命中，上海25-22領先江蘇第一節。

次節比賽，布魯克斯連續命中三分，翟逸和雙外援也連續回應，薩繆爾斯和易立也有著出色發揮，半場戰罷，雙方49-49打平進入下半場。

易邊再戰，曹飛和雙外援也有著出色發揮，接著布魯克斯連續三分和2+1打進幫助江蘇63-60領先上海，最後階段弗雷戴特連續砍分讓上海以83-80領先結束第三節。

最後一節，曾文鼎外線三分命中將比分拉開，隨後曹飛和布魯克斯連續命中三分，但上海隊依然不急不躁將進攻連續打進，隨著弗雷戴特命中空籃打進上海最終主場以114-101戰勝江蘇。

上海男籃首發：弗雷戴特、翟逸、劉曉宇、曾文鼎、盧偉

江蘇男籃首發：馬尚-布魯克斯、易立、李原宇、曹飛、常林

（SlimShadyZ）