12月28日，CBA第二十二輪開戰，福建男籃主場迎戰同曦男籃，四節戰畢，福建男籃主場以148-129戰勝同曦男籃。

數據方面，福建隊趙泰隆27分，陳林堅24分，王哲林27分8板，拜克斯20分7板10助，希克森34分10板。同曦隊郭一飛11分，康寧漢姆74分，迪奧古16分7板。

首節比賽，福建隊率先搶到球權，幾輪進攻后才由唐正東以罰球打開局面。趙泰隆連續投進三分，郭一飛晃過防守隊員弧頂三分也中。康寧漢姆快攻一條龍扣籃得手，福建暫停。暫停回來王哲林強打命中。趙泰隆上籃不中但王哲林補扣得手。趙泰隆打進2+1。福建隊以38-29領先同曦隊結束首節。

第二節開局，黃毅超便命中三分，宋健驊突破強打得手，王哲林籃下接球暴扣。唐正東命中中投。陳林堅三分命中，康寧漢姆三分予以回應，福建叫停。暫停回來，康寧漢姆連續命中兩記三分，拜克斯打進2+1。迪古奧三分也中，康寧漢姆突破兩名防守隊員暴扣得手。兩隊以79-61結束上半場。

易邊再戰，王哲林籃下強打得手，希克森上籃不中但王哲林補扣得手。王哲林暴扣打進2+1，康寧漢姆強打也完成2+1。唐正東籃下夢幻腳步晃過防守側拋命中，趙泰隆突破扣籃並造成犯規。福建隊漸漸將比分拉開，康寧漢姆命中大迴旋拉杆，隨著陳林堅命中壓哨三分。兩隊以113-98結束第三節。

最後一節，希克森晃過防守扣籃得手率先得分。陳林堅三分得手，范成林斷球上籃命中。王哲林和希克森配合打進空接，王哲林接斷球一條龍扣籃得手，同曦請求暫停。暫停回來希克森籃下強打得手，王哲林補籃命中，康寧漢姆三分也進。福建隊將領先優勢保持到最後，最終以148-129戰勝同曦隊。

下一輪福建隊將繼續坐鎮主場迎戰江蘇隊，同曦男籃也將回到主場迎戰四川隊。

雙方首發

福建隊：郭磊、陳林堅、拜克斯、趙泰隆、王哲林

同曦隊：馮欣、宋建驊、郭一飛、唐正東、康寧漢姆

（浩瀚森林）