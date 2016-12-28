易建聯搶籃板受傷痛苦倒地 被隊友攙扶下場北京新浪網 (2016-12-28 21:48)
日期:12月28日，CBA常規賽第22輪，廣東隊客場挑戰吉林隊，當比賽進行到第四節還剩不到1分鐘結束的時候，易建聯意外受傷，被隊友攙扶回到了更衣室。
當比賽進行第四節還剩46.9秒結束的時候，易建聯在一次爭搶前場籃板球的過程中，不慎傷到了膝蓋應聲倒地，躺在地板上的阿聯表情十分痛苦。在接受了隊醫簡單的治療之後，易建聯就被隊友攙扶下了場。
本場比賽易建聯拿到了30分23個籃板2蓋帽1搶斷的驚艷數據。目前易建聯的傷情還不能確定，作為廣東隊乃至整個CBA的一哥，阿聯的傷勢也牽動著每一個人的心。
（豪斯）
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
4.3吋 GPS 衛星導航．南極星 GPS-838．PAPAGO 5吋 GPS 衛星導航．DVD GPS 衛星導航．GPS 衛星導航．Marbella GPS 衛星導航．nike GPS 運動手錶．GPS 衛星導航機．GPS 衛星 導航．GPS 衛星 導航機．GARMIN 衛星 導航．mio mivue GPS．GPS 追蹤器．gps 衛星導航 mio 5吋．藍芽 GPS 接收器．GPS 衛星導航 Garmin．GPS-818．gps 衛星 導航 Garmin．gps衛星導航．PAPAGO GPS 衛星導航．南極星 GPS-818．trywin 衛星導航機．GARMIN GPS 衛星導航．鐵人 GPS．WayGo260 GPS 衛星導航機．gps 衛星導航 5吋．wifi GPS 衛星導航機．abee GPS
- 大東山珠寶 南洋白珍珠項鍊 燦爛銀河 極致閃耀
- 【CITIZEN】PROMASTER 光動能雙時區腕錶-黑/46mm(BJ7086-57
- 【Kate Spade】閃閃動人甜心時尚腕錶- 金(1YRU0007)
- tripose Yuppie系列零錢袋男短夾 - 咖
- A-LUXE 亞立詩 0.30克拉FVS2 環繞美鑽項鍊
- ASSARI-盧森堡單人座皮沙發
- 【RayBan太陽眼鏡】經典飛官水銀鏡面款(黑#RB4201F 6225A)
- 【Guess 】2016男時尚Prescott三角logo三折黑色皮夾【預購
- 【ORIENT 東方錶】POWER RESERVE系列 40小時動能儲值黑色腕
- 【RayBan太陽眼鏡】熱銷經典水銀鏡面款(玫瑰金#RB3025 0013
C羅霸氣獲獎感言:黑我的時候拿出證據行不行？【北京新浪網】
10大妙招助你告別騎術低潮 早日擺脫瓶頸期的陰霾【北京新浪網】
小威談性別歧視：我要是男性早就被認為是最偉大【北京新浪網】
穆里尼奧拒放妖星離隊 親自敲打:學學曼聯一強人【北京新浪網】
新台灣人看傅達仁 戴維斯：他是傳奇【中央社】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》