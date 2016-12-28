日期:12月28日，CBA常規賽第22輪，廣東隊客場挑戰吉林隊，當比賽進行到第四節還剩不到1分鐘結束的時候，易建聯意外受傷，被隊友攙扶回到了更衣室。

當比賽進行第四節還剩46.9秒結束的時候，易建聯在一次爭搶前場籃板球的過程中，不慎傷到了膝蓋應聲倒地，躺在地板上的阿聯表情十分痛苦。在接受了隊醫簡單的治療之後，易建聯就被隊友攙扶下了場。

本場比賽易建聯拿到了30分23個籃板2蓋帽1搶斷的驚艷數據。目前易建聯的傷情還不能確定，作為廣東隊乃至整個CBA的一哥，阿聯的傷勢也牽動著每一個人的心。

（豪斯）