日期:12月28日，2016-17賽季CBA聯賽第22輪比賽今晚開打。廣東隊憑藉5人得分上雙客場119-113戰勝吉林隊，收穫賽季17連勝。但是在最後一分鐘的一次進攻中易建聯受傷離場。

數據方面，吉林隊張彪20分3籃板6助攻，布朗43分4籃板4助攻，托馬斯27分12籃板2助攻，崔晉銘13分2籃板2助攻。廣東隊易建聯30分23籃板，周鵬22分3籃板2助攻，布澤爾17分6籃板，斯隆24分5籃板4助攻。

首節開打，吉林隊的鍾誠命中首球后，易建聯籃下暴扣給予回應。隨後吉林利用廣東失誤打出反擊，吉林8-2暫時領先。廣東請求暫停，暫停回來周鵬防守反擊一條龍上籃命中。卡姆拉尼先是秒傳隊友籃下得分接著又是突破造成犯規，周鵬則是用3分球為球隊穩住局面。最後時刻易建聯連中2記3分，首節比賽結束吉林22-19領先廣東。

次節回來雙方換上雙外援，易建聯和布澤爾接連得分后將比分反超。此後吉林隊的鍾誠開始爆發，先是連續搶斷助攻布朗反擊得分接著自己外線3分也中。廣東這邊易建聯攻防兩端出色先是高難度打板中距離命中，接著籃下大帽托馬斯。此後雙方比分交替領先，半場比賽戰罷，廣東56-50領先吉林。

易邊再戰，崔晉銘中投穩穩命中，布朗也造成斯隆的阻擋犯規兩罰兩中。此後吉林籃下防守出現問題，布澤爾籃下強打命中，易建聯籃下補籃也有。托馬斯則是開啟單打模式，連中3球獨得8分。節末雙方手感火熱，開始對飆3分球。三節比賽結束，廣東86-84領先吉林。

末節爭奪，布朗突破造成犯規兩罰兩中，幫助球隊追平比分。廣東這邊則是頻頻出現失誤，吉林趁機連續得分將比分拉開。鍾誠外線超遠3分也中。此後廣東加強了防守強度，進攻端在周鵬的帶領下打出一波10-0的小高潮反超7分。末段易建聯在一次進攻中受傷離場后，吉林儘管憑藉布朗連續打成2+1，最終廣東客場119-113險勝吉林隊。

下一場比賽，吉林主場迎戰深圳，廣東客場挑戰遼寧。

雙方首發：

吉林隊：卡姆拉尼、崔晉銘、張彪、鍾誠、馬爾柯姆-托馬斯

廣東隊：斯隆、趙睿、任駿飛、周鵬、易建聯

（檸小浩）