日期:12月28日，遼寧男籃在今晚的CBA第22輪比賽中主場輕鬆戰勝廣州，趙繼偉替補出場25分鐘，雖然投籃手感一般，僅得8分，但趙繼偉還是展現了自己出色的大局觀，全場送出7次助攻，僅有1次失誤！

平心而論，今天的比賽對遼寧隊雖相當輕鬆，對趙繼偉來說，壓力卻並不小。比賽中，他對位的是比自己高10公分還多的外援肯尼迪，可是，與肯尼迪單打獨鬥的比賽風格相比，趙繼偉在場上卻顯得更具有大局觀。個人進攻手感不好，就用串聯組織激活隊友。

趙繼偉有個外號叫鞍山保羅，在比賽中，他與保羅一樣，總會面對身材遠比自己高大強壯的對手，但是，這兩個小個子都蘊藏著強大的能量與智慧，個子雖小，卻充當著球隊指揮官的角色。縱使你一身鋼筋鐵骨，我卻能四兩撥千斤，取勝於無形之中。

如果說郭艾倫是遼寧隊衝擊號角的急先鋒，趙繼偉就是運籌帷幄的掌控者。兩個人都有各自鮮明的風格，而他們對球隊的價值同樣是不可或缺，交相輝映。今晚，郭艾倫拿下22分，趙繼偉自然也不能落後，25分鐘刷下7次助攻，您的好友「鞍山保羅」今天又上線了。

（名人糖）