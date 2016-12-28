日期:12月28日，2016-17賽季CBA聯賽第22輪，新疆繼續在主場迎戰浙江廣廈隊。亞當斯和西熱力江被禁賽，雖然布萊切狂砍43分19籃板外加3搶斷3助攻4蓋帽，但最終單外援作戰的新疆還是以97-100惜敗浙江廣廈。

新疆隊布萊切砍下43分19籃板3助攻3搶斷4蓋帽，周琦16分10籃板，羅旭東7分，王子瑞11分，可蘭白克9分。

廣廈隊林志傑22分，霍爾曼22分9籃板，李京龍10分，福特森21分9籃板13助攻，劉錚12分4籃板，胡金秋6分8籃板，王征5分4籃板。

兩隊歷史上共交手27次，新疆贏下21場，佔據絕對優勢。最近8次交手，新疆贏下7場。

比賽開始，兩隊開局打得有些膠著，在戰至5平后，新疆這邊在布萊切的帶領下打出一波10-1的攻勢后將比分拉開至15-6。布萊切隨後下場休息，缺少主心骨的新疆一度陷入得分荒，福特森率隊趁勢展開反擊並打出一波9-0后將比分追至23平。李根關鍵時刻三分命中，首節結束新疆26-23領先廣廈。

次節，布萊切繼續發飆里突外投連得5分，新疆在其帶領下逐漸將分差拉開到7分。不過此後布萊切為保存體力再度下場休息，廣廈再度抓住機會連續縮小分差到2分。此後的時間雙方打得異常膠著，半場結束兩隊戰至55平。

下半場，布拉徹體力開始下降，廣廈這邊在福特森的帶領下打出一波10-4的攻勢后將比分反超65-59。新疆的反擊逐漸疲軟，兩隊分差一度被擴大到10分。羅旭東危機時刻表現出色，新疆在其活躍下逐漸縮小差距，三節結束新疆76-81落後廣廈。

末節，新疆在布拉徹的帶領下逐漸將比分追至到85-86。雖然布拉徹體力消耗的非常大，但仍在勉力堅持並堅持不下場休息，在呂布又一次拋投命中后，雙方再次戰至88平。兩隊此後打得非常膠著，比分一度交替增加，林志傑三分命中后，廣廈97-95領先2分。林志傑兩罰全中，比賽還剩下12.7秒時廣廈領先4分。布萊切兩罰全中，97-99。林志傑兩罰中1，布萊切最後三分不中，最終新疆在主場97-100不敵廣廈。

下一場比賽，新疆繼續主場迎戰浙江，而廣廈則回到主場迎戰青島。

雙方首發：

新疆：布萊切 阿不都沙拉木 周琦 可蘭白克 王子瑞

廣廈：林志傑 霍爾曼 李京龍 胡金秋 孫銘徽

（小魚）