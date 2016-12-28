日期:12月28日，CBA聯賽第22輪全面開戰，八一隊（4勝18負）坐鎮主場迎來了北京隊（12勝10負）的挑戰，最終八一隊以91-88取得勝利，從而避免了七連敗，而客隊北京則遭遇兩連敗。

數據方面，北京隊小外援馬布里得到33分4助攻4搶斷，大外援傑瑞特得到4分6籃板，國內球員中，孫悅14分3籃板，吉喆8分14籃板，張松濤和王驍輝各得6分。八一隊鄒雨宸23分11籃板，韓碩18分8籃板，許鍾豪和付豪各得17分。

北京隊此前迎來新援傑瑞特後主場大勝新疆隊，但在上一輪卻慘敗於青島，兩場比賽中傑瑞特表現起伏不定，看來接下來的比賽還是需要球隊能有其他的球員挺身而出才行。此前八一隊客負天津慘遭六連敗，內外線全部啞火，此外，他們在防守端的籃板保護和沖搶同樣不好，排在聯盟倒數第一。

首節上來，八一隊先聲奪人，許鍾豪和鄒雨宸接連攻擊內線連得10分，率領主隊打出10-2的完美開。而北京隊這邊卻受困於主隊的高強度防守，遲遲沒能找到進攻感覺，前半節只是由吉喆命中了一記中投，雖然他們之後利用快攻連得8分，但仍是以17-19結束首節。

次節回來，雙方的進攻效率都很低，但內線實力佔優的八一隊還是依靠衝擊籃筐在比分上保持著領先，北京隊大外援傑瑞特狀態不佳，無奈之下，馬布里只能再次登場，靠著老馬的幾次得分，客隊總算是止住了頹勢，42-37，八一隊領先結束上半場。

易邊再戰，北京隊突然發力，馬布里、孫悅等人接連突破得分，一波11-4將比分反超，八一隊此後逐漸在內線失去了此前的優勢，多次進攻無果。在本節的最後三分鐘，單節獨取13分的馬布里連得5分，北京隊65-60結束了第三節。

進入末節的最後爭奪，雙方上來都力拚進攻，但好在北京隊的外線手感更加出色，孫悅、段江鵬接連命中三記三分球，幫助客隊穩住了領先的局面。關鍵時刻，八一隊展現了韌性，又是鄒雨宸和許鍾豪連續內線得手，終場前1分鐘時，分差縮小到了2分。隨後馬布里中投失手，張祖銘補籃得手，比分來到86-86平，馬布里三分不中，雙方進入加時賽。

加時賽中，主隊還是強攻內線，並一直保持微弱領先，終場前4秒，八一隊領先三分，馬布里錯失最後一投，以88-91輸掉了比賽。

CBA下一輪，八一隊將繼續主場迎戰北控隊，而北京隊將回到主場迎戰山東隊。

北京首發：馬布里、孫悅、王驍輝、吉喆、張松濤

八一首發：韓碩、雷蒙、張祖銘、許鍾豪、張雨宸

（尋高）