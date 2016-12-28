電影局局長張宏森：沒有與豆瓣有過任何接觸北京新浪網 (2016-12-28 21:56)
來源：新浪電影
電影局局長張宏森朋友圈回應「豆瓣、貓眼因評分過低被約談」——
這篇文章過度「猜想」了事實。電影局沒有與豆瓣有過任何接觸，也不認識豆瓣任何人，很想有機會接觸，大家共商和探討促進電影進步的話題。
曾在與貓眼負責人一次交流中，探討過「專業評分」的話題，大家的共識是：應該在現有基礎上，增加樣本量，擴大覆蓋面，提高參與度，讓專業評價更開闊，更具說服力。
讀過《中國電影報》關於評分體系的質疑，有則改之，無則加勉，這樣，大家也都不會為此焦慮。
創作和批評是電影的一體兩面，電影進步更期待評價體系實事求是。試圖拒絕批評，那不是真正的電影人；而批評脫離事實，批評的作用則難以生效。
電影不容易，批評也不容易。在求索的道路上，各自獨行又相互守望，就是走向目標的同行者。
今年秋天，部分電影人共聚長春，形成了一個基本共識：發展是硬道理，質量是生命線，改變是新課題，團結是凝聚力。完成這個共識，任重道遠，艱辛備至。
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