外媒曝俄墜機前最後錄音：襟翼，糟了...我們正墜落北京新浪網 (2016-12-28 21:32)
【環球網報導 記者 冷春洋】俄羅斯國防部所屬一架圖-154飛機25日清晨在索契附近黑海海域墜毀，機上84名乘客和8名機組人員無人生還。機上乘客包括64名俄軍方著名的亞歷山德羅夫紅旗歌舞團演員，他們原計劃前往俄在敘利亞的赫邁米姆空軍基地為俄軍官兵進行新年慰問演出。
今日俄羅斯(RT)新聞網12月27日援引俄Life News新聞網報導稱，調查人員目前正在分析日前失事的俄軍圖波列夫154型(Tu-154)飛機的黑盒子內容。據熟悉調查的消息人士稱，黑匣子流出了一段機組成員在墜機前最後的對話。錄音中駕駛員喊道，「襟翼，糟了」(The flaps,damn it!)，接著又傳出「指揮官，我們正在墜落」(Commander, we』re going down!)的聲音。
不過報導稱，這段錄音內容尚未得到俄羅斯官方的證實。此前，俄羅斯國防部僅表示，從這個黑匣子中獲取的資料，可縮小飛機失事原因的範圍。俄羅斯聯邦運輸局局長索科洛夫(Maksim Sokolov)稍早則表示，尋獲的黑盒子只計量了飛機的技術參數，並不包含錄音。
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