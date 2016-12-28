溫州一對夫妻利益熏心 售賣有毒有害「性保健品」被判刑北京新浪網 (2016-12-28 21:32)
中新網溫州12月28日電 (見習記者 王剛 通訊員 慕煊)食品、藥品安全關係著民眾的健康，但仍有人為了利益觸碰法律紅線。28日，記者從浙江省溫州市平陽縣人民法院獲悉，當地一對夫妻應某和蕭某為了賺錢，以高於進價兩倍的價格出售含有「西地那非」成分的性保健品。最終，兩人被以銷售有毒、有害食品罪分別判處有期徒刑6個月緩刑1年、拘役四個月緩刑6個月。
據了解，被告人應某和蕭某是一對60後夫妻，都具有藥師資格，兩人經營藥店多年。2015年3月，應某在參加溫州市藥品展銷會時碰到了一名藥商，對方稱手頭有「性保健品」，如果有需要可低價出售。應某知道銷售進貨渠道不明的「性保健品」不安全，但該類保健品零售利潤比普通藥品高，有利可圖，他便向藥商購買了6瓶「蟻力神」和15瓶「百年大腎」。
平日里，應某將這類保健品藏在櫃檯下較為隱秘的地方，若有人來詢問購買，就高價出售。妻子蕭某在得知該情況后仍幫忙看店。
2016年4月，警方接到群眾舉報，對藥店進行檢查，並查獲上述「性保健品」。經檢驗，上述「性保健品」中均檢出「西地那非」成分。按照相關法律規定，「性保健品」屬於保健食品，不得添加「西地那非」等藥物成分，一旦添加則屬於有毒有害食品。
法院經審理，依法作出如上判決。(完)
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