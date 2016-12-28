中新網北京12月28日電 (記者 劉長忠)中國全國質檢系統法治典型案例發佈暨「七五」普法推進活動28日在北京舉行。《天津港爆炸事故受損進口車輛檢驗檢疫處置案例》被列為質檢系統法治典型案例。

中國質量萬里行促進會會長劉兆彬在當日的新聞發佈會上說，受國家質檢總局委託，中國質量萬里行促進會組織質檢法治專業委員會部分法律專家，對全系統推薦的60個法治案例進行了評審，評選出20個法治典型案例。

其中包括：國家標準化管理委員會推薦的《上海王某利用互聯網銷售侵權盜版國際標準案例》，該案例創建了多部門聯動保護標準版權工作機制，產生了巨大的社會效應，有效維護了中國國際形象；天津出入境檢驗檢疫局推薦的《天津港爆炸事故受損進口車輛檢驗檢疫處置案例》，該案例對天津港爆炸事故車輛的處置體現了較高的法治思維和法治方式，具有較大的社會影響力；內蒙古出入境檢驗檢疫局推薦的《外交人員入境檢疫不享有特權和豁免案例》，該案例有助於進一步明確口岸旅檢工作人員對外交人員實施入境檢疫的法律依據，對檢驗檢疫法律法規起到良好的宣傳效果。

國家質檢總局副局長梅克保在新聞發佈會上說，中國質檢系統將在全面總結「六五」普法經驗和不足的基礎上，以治國理政新理念統領「七五」普法工作，堅持普治並舉，學用結合，進一步完善普法機制，創新普法方式，健全普法責任制，不斷提升全系統幹部職工特別是各級領導幹部的法治能力和水平。

本次活動還向國家質檢總局推薦的獲得全國「六五」普法先進集體和先進個人頒發了榮譽證書，並舉行了「法治質檢雲」平台啟動儀式。(完)