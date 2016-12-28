獲獎代表合影。浙江省民政廳 供圖

中新網杭州12月28日電(方堃 詹成芳)28日，在「慈善之光」第五屆浙江慈善獎的頒獎活動上，陳保華、傳化集團有限公司、愛晚亭——臨終關懷志願服務等120個個人、單位、項目被浙江省政府授予了第五屆「浙江慈善獎」。

慈善是社會文明和諧的重要標誌，據悉，自2013年第四屆浙江慈善獎舉辦以來，浙江省以慈善組織為主要載體，以信息化網路為重要平台，以資金、物資捐贈和志願服務為主要方式，促進了面向社會、覆蓋各個活動領域的現代公益慈善事業的快速發展，整體水平走在全國前列。

作為慈善事業發展的主要載體，公益慈善組織是促進慈善事業發展的骨幹力量。浙江的公益慈善組織快速發展，目前，浙江省經各級民政部門核准登記的社會組織總數4.67萬個，每萬人擁有社會組織數8.3個，另有11.8萬家納入備案，大部分社會組織主要在公益慈善領域開展活動。

記者了解到，浙江在全國率先實現了市、縣(市、區)慈善機構、紅十字會機構的全覆蓋，這些直接從事慈善活動的機構，其工作網路已延伸到鄉鎮(街道)和村(社區)，社會捐贈穩步增長。「十二五」期間，浙江省各類慈善組織募集善款超過220億元，發行福利彩票604億元，籌集福彩公益金171億元。

近年來，順應互聯網時代的公益慈善需求，浙江省還對「互聯網+慈善」進行了積極探索，互聯網慈善發展迅猛，形成了不少運行穩定的互聯網慈善募捐平台，並朝著精細化、全民化、廣覆蓋式的方向發展。「互聯網+慈善」已經成為社會公眾開展公益慈善捐贈，普及公益慈善知識，宣傳公益慈善理念的重要渠道。

在浙江大地上，「人人會做慈善、慈善人人可為」的理念逐漸深入人心，社會公眾的慈善意識日益增強，「微公益」、「微心愿」、「微慈善」等由城鄉居民自願發起，紮根基層社區，直接服務困難群眾的慈善活動蔚然成風。

此外，浙江的公益慈善服務變得更加專業化。記者從浙江省民政廳獲悉，浙江省經常參加公益慈善服務的註冊志願者超過420萬人。全部市、縣(市、區)和大多數高校、鄉鎮(街道)、部分社區、企業建立了(青年)志願者協(分)會或義工聯合(分)會等志願服務組織或機構，形成了較為完善的志願服務組織網路。

尤其在重特大自然災害救災工作和大型公益慈善活動中，志願者的志願服務構成從一般的勞務幫扶和服務擴展到了心理撫慰、社會功能修復，成為社會幫扶的重要支撐力量。(完)