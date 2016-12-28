中新網12月28日電 綜合外媒消息，德國警方拘留了一名40歲的突尼西亞男子，據稱他可能與柏林卡車襲擊嫌犯有關。

德國聯邦檢察官辦公室在一份聲明中稱，已經被擊斃的柏林卡車襲擊事件嫌犯阿尼斯·阿姆里，將這名男子的手機號碼存在自己的電話中，調查表明，這名男子可能與襲擊案有關。

當地時間12月19日晚，一輛貨車突然撞入位於柏林市中心的布賴特沙伊德廣場聖誕市場，導致12人遇難，近50人受傷。這一事件在德國和均歐洲引起強烈反響。

23日，義大利警方在米蘭附近擊斃了襲擊案嫌疑犯阿尼斯·阿姆里。