王越當選為沙坪壩區委書記 陳金山、許寧當選區委副書記北京新浪網 (2016-12-28 21:37)
華龍網12月28日21時訊（記者 馬麗紅）今（28）日上午，中共重慶市沙坪壩區第十二次代表大會在圓滿完成各項議程后勝利閉幕。28日下午，中國共產黨重慶市沙坪壩區第十二屆委員會召開第一次全體會議，選舉產生了中國共產黨重慶市沙坪壩區第十二屆委員會常務委員會委員和書記、副書記。
王越當選中共沙坪壩區第十二屆委員會書記，陳金山、許寧當選副書記。王越、陳金山、許寧、匡毅、何慶、鄭文先、楊邦維、陶世祥、蔡道靜（女）、付長生當選區委常務委員會委員。
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