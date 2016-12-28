新京報快訊(記者左燕燕)昨日(12月27日)下午16時許，到天津做生意的謝先生在天津站買票時，由於自己疏忽大意，將裝有40萬現金的行李箱遺落站內，臨上火車前才意識到行李箱沒在身邊，隨後向天津站派出所報案求助。警方尋找近一小時后，幫謝先生找回全部現金。

「我一直在天津做生意，現在是年底，拿到一大筆分紅后，準備乘坐當日C2064次列車返回北京，將這筆資金還給老朋友。」謝先生說道，自己直到上車前，才發現自己的行李箱遺落在售票廳，內有現金40萬元，因為心急，也不記得行李箱具體遺落的位置。

接警后，民警在站內北地下出站口位置找到謝先生，隨即將其帶往警務崗亭。窗口監控顯示，下午4時50分許，謝先生在56號窗口買票，當時正在打電話，買完票后竟然將行李箱遺忘在窗口旁，自己前往候車室乘車。

獲知行李箱的確切位置后，民警來到56號窗口外，發現確有一個行李箱。經民警與謝先生現場核實，將40萬元巨款完好無損的歸還給謝先生。

鐵路警方提醒廣大旅客：春運期間出行，廣大旅客一定要合理安排進站時間，避開進站安檢客流高峰，選擇提前進站是當前的最佳選擇，要提前購票，提前進站候車，不要掐點選擇出行時間，防止匆忙中造成物品的遺忘;同時也提示在購票以及候車、檢票的過程中，隨身的物品一定要集中保管，不要造成物品的分散，以免發生遺失。

編輯：劉喆？？校對：郭利琴