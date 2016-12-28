現代快報訊（通訊員 鍾瑞良 記者 林清智 文/攝）12月27日下午，鎮江京口交警大隊一中隊組織多名警力在長江路春江潮廣場查糾違法行為。16時30分左右，民警發現一輛牌號為蘇A開頭的灰色馬自達小型轎車在路口雙黃線掉頭，民警田洲遂上前將其攔停。出乎意料的是，司機打開車門后，以駕駛證在後備箱內為由離開民警、撒腿就跑，民警立刻呼叫附近警力增援攔截。

司機逃跑后，車上還有3名隨車人員（2男1女），他們均自稱是剛才逃跑司機的普通朋友。民警隨即對該3人進行身份查驗。

數分鐘后，逃跑后躲在樓道里的司機唐某被增援警力抓獲。

警方審查得知，原來，24歲的句容人唐某沒有機動車駕駛證，看見警察查車后他內心慌張，故而棄車逃跑。民警對車輛及車上4人進行全面檢查、核查，在未發現有其它問題后依法將車輛暫扣，並告知唐某15日內到京口交警大隊接受處理。

（編輯 王鵬）